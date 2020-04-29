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29апреля
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Амурские предприниматели 30 апреля спросят у властей: «Месяц позади – что дальше?»

Амурские предприниматели 30 апреля спросят у властей: «Месяц позади – что дальше?»

После 30-дневного режима ограничительных мер, которые были введены 30 марта, предприниматели Амурской области смогут задать свои вопросы напрямую региональным властям. Встреча пройдет в онлайн-режиме.

30 апреля с 11 до 13 часов пройдет онлайн-конференция для бизнеса «30 дней ограничений позади — что дальше?». На встречу приглашены губернатор Амурской области Василий Орлов, министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова и заместители министра, исполнительный директор Центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова, директор Амурской региональной микрокредитной компании Ольга Белоусова.

«Планируем выяснить вопросы о дальнейших действиях малого бизнеса и помощи ему со стороны области и муниципалитетов в связи с экономическими трудностями в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Формат будет прежний: "вопрос-ответ". У предпринимателей накопились вопросы. Прошлые встречи были очень продуктивными», — председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Амурской области, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Борис Белобородов.

Также в конференции примут участие банки — Сбербанк, Банк ВТБ, ПСБ Банк, Банк Открытие, МСП Банк, Банк АТБ, УФНС России по Амурской области, прокуратура Амурской области.

Вопросы принимаются заблаговременно путем заполнения гугл-формы. Прием прекращается в среду 29 апреля в 12 часов. Предварительное количество участников — 200 человек, количество мест ограничено.

Конференция с амурским бизнесом в дистанционном формате проходит уже в третий раз.

На портале правительства Амурской области размещена вся актуальная информация по мерам поддержки предпринимателям региона.

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#бизнес #коронавирус

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