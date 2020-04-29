Глава минздрава предостерег россиян от поездок к родным и друзьям на майские праздники

Минздрав РФ не рекомендует россиянами на предстоящих майских праздниках ездить к родным и друзьям. Как сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, за последний месяц специалисты часто фиксировали случаи заражения новым коронавирусом внутри семьи.

«Хочу, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста все-таки обезопасить и уберечь [их] от дополнительных рисков», – сказал он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Глава государства в рамках совещания напомнил, что россиян ожидает череда больших майских праздников, а между ними - рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Путин объявил эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно.

По словам Мурашко, более 116 тысяч коек развернуто в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом, работа ведется с опережением, пишет ТАСС.

Как указал министр здравоохранения, Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг обеспеченности медицинских учреждений необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

«Росздравнадзор проводит сегодня мониторинг за обеспечением лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Работа оперативно ведется с министерством промышленности и торговли. При этом, если несвоевременно пополняются [запасы], подключаются сотрудники министерства здравоохранения и Росздравнадзора для того, чтобы маршрутизировать и перенаправлять потоки с лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты», – сказал он.