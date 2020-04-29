Членов «Единой России» попросили направить зарплату на помощь медикам: обзор прессы

Как сделать так, чтобы мужчина был с женщиной счастлив; конфискует или не конфискует государство наши деньги; Жириновский отменил плату за ЖКХ. Ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин осилил очередную кипу газет, что из этого вышло – в обзоре прессы.

Напишут же такое

Раскрыл «Мою Мадонну». Сразу скажу, много тем, которые надо бы изучить и мужчинам. Чтобы понять женщин. Осознаю, что это невозможно, но хотя бы прикоснуться к пониманию стоит. Например, между собой читательницы обсуждают, как сделать так, чтобы мужчина был с женщиной счастлив. Весь почти десяток советов повторять не буду, отмечу лишь один, кстати, в заметке он последний: нужно хранить верность. О том, что в этом месте я почесал затылок, говорить не буду, поскольку углубился в другую заметку.

В другую заметку, читая которую мужчине будет полезно узнать, что в неудавшихся любовных свиданиях виноваты не мы, мужчины, а именно женщины. Там об этом черным по белому. И, вполне согласный с мнением редакции, перешел к другим публикациям.

Также в номере

Есть в «Моей Мадонне» статьи, которые мужчины просто обязаны прочесть. Одна читательница жалуется, что уже устала от своего мужа! 11 лет вместе прожили, все было нормально, а тут вдруг поняла, что он попросту задолбал: иные мужики придут домой – и на диван, храпака под нудный телевизор задавать. А этот – как энерджайзер! Прочтите, мужчины, намотайте на ус, доставьте своей половине удовольствие: замрите!

А то вот сугубо для женщин – целое исследование: как остаться старой девой. Хм… Как не остаться – и дуре понятно. А вот как остаться… В «Моей Мадонне».

Еще газета сегодня знакомит с руководителем ДК профсоюзов Татьяной Щелоковой. Интересное интервью Инны Волковой с интересным человеком. Не пропустите!

Вам статья

Ну а теперь пора и к центральной прессе обратить взор. «Российская газета». Тут самая главная статья, пожалуй, о том, что Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить зарплату на помощь медикам. Нет-нет, я нисколько не умаляю значимость публикации об очередном обращении к народу президента Владимира Путина, но его выступление вы наверняка смотрели по ТВ, о чем сказал – знаете, а вот Дмитрия Медведева в телевизоре не показали, поэтому прочтите о его призыве к однопартийцам отдать свои зарплаты людям в белых халатах. Правда, только месячные. Но если со всеми накрутками, без утаек, без лукавства, и не только зарплаты, но и более существенные сторонние доходы – тогда ладно. И на том обзор главной газеты страны я заканчиваю: основное ведь назвал.

Полный абзац

А что у нас в «АиФ»? А здесь о художнике, который из своих более чем 90 лет жизни 58 лет рисовал деньги. Вот такая специализация! Кто-то, как Репин, «Бурлаков на Волге» рисует, кто-то, как Сафронов, портрет руководителя страны. А Игорь Крылков всю творческую жизнь рисовал деньги. Вот настоящий талант!

Но не это самое главное в еженедельнике. Самое главное – поиск ответа на вопрос: конфискует или не конфискует государство наши деньги? Вот вы как думаете? Наверное, думаете, что не конфискует, да?

Короче, почитайте «АиФ». Там и факты, и аргументы.

Очень интересно

Ну и понятно, что у нас на дальше. «Комсомольская правда». Во-первых – два интересных интервью. Одно из них с актрисой Умой Турман, второе – с артистом Игорем Булатовым. Но в первую очередь я прочитал, конечно, Булатова. И потому, что нашенский, и потому, что второго такого не найти! Да-да!

Что еще… Еще публикуется предложение Владимира Жириновского отменить плату за ЖКХ. И если отменят, пойду голосовать за ЛДПР. Но если не отменят!!! Но поехали дальше.

На посошок

Дальше в «Комсомолке» вы найдете советы, что делать, если захотелось накричать на мужа. Это совет для женщин. Для мужчин, что делать, если захотелось прибить жену – ничего не пишут.

Еще там про диеты и про звезд – кто что ест, кто с кем разводится.

Но я заострю ваше внимание на уроках 90-х, которые помогут пережить нынешний кризис. Что вам тут же пришло на ум?

Вот-вот, и мне тоже.