Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:43 0

Благовещенск присоединился к онлайн-марафону #75словПобеды

Благовещенск присоединился к онлайн-марафону #75словПобеды

Благовещенские библиотеки в своих инстаграм-аккаунтах делятся строками из писем солдат, отрывками из литературных произведений о войне. В рамках акции «Библионочь-2020» в городе проходит онлайн-марафон #75словПобеды. Акция проводится по всей стране. В ней участвуют актеры, писатели, деятели культуры, спорта, библиотекари, которые записывают видео и передают эстафету зрителям.

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» представил письмо благовещенца Петра Ивановича Митюкова, написанное в августе 1943 года, за 2 месяца до его гибели на фронте:

«Добрый день или вечер, здравствуйте, дорогая моя жена Надя, дети Ваня, Люба, Галина, Лида. Шлю я вам всем по низкому поклону. Привет теще и шурину Василию и его всей семье. И еще передай привет отцу, матери и всем остальным родным. Дальше сообщаю о себе. В настоящее время нахожусь жив и здоров, того и вам желаю. Теперь напишите, как живете, живы ли наши старики, дома ли Василий, работаешь ли сама. И напиши, где находится Петька и затем до свидания. Пиши ответ, буду ждать. Получаешь или нет пособие», - написано в письме.

Видео для участия в марафоне библиотека записала вместе с правнучкой фронтовика Анастасией Коноваловой.

«Письмо и старые фотографии – это все, что осталось у семьи участника Великой Отечественной войны Митюкова Петра Ивановича. Письмо, сдержанное в эмоциях, короткое в 5-7 строк, возможно, писалось накануне боя, без деталей, чтобы не волновать родных. Спустя 2 месяца после отправки этого письма гвардии рядовой помощник наводчика Петр Митюков погиб во время боя под Смоленском. Дома в Благовещенске его ждали жена и четверо ребятишек», – рассказала Наталья Кравченко, специалист муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска.


Молодежная библиотека имени Чехова представила отрывок из произведения амурского писателя Нины Релиной «Молодость военная моя». В книге описывается история любви. Связист Нина Релина в 1943 году по переписке знакомится с танкистом Михаилом Балаганским. Их переписка становится началом дружбы, а затем – любви. Отрывок зачитывают библиотекари Никита Попов и Виктория Ботт.

«К сожалению, у этой истории грустный финал – Михаил Балаганский 11 марта 1945 года сгорит в танке, не узнав о Победе и никогда так и не увидев любимую», – говорится в публикации в инстаграм-аккаунте библиотеки.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно на видео зачитать отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего родственника. Текст должен содержать не менее 75 слов. Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице Всероссийской акции, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 191

#история #культура #память

распечатать


Общество

В районе ДВОКУ высадят «Сад памяти»
Общество

В торговых центрах Благовещенска появятся фотографии героев Советского Союза
Культура

Библиотека искусств Благовещенска станет модульной галереей

Культура 1

В Благовещенске создадут стену Сальвадора Дали (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь