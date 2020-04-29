Благовещенск присоединился к онлайн-марафону #75словПобеды

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» представил письмо благовещенца Петра Ивановича Митюкова, написанное в августе 1943 года, за 2 месяца до его гибели на фронте:

«Добрый день или вечер, здравствуйте, дорогая моя жена Надя, дети Ваня, Люба, Галина, Лида. Шлю я вам всем по низкому поклону. Привет теще и шурину Василию и его всей семье. И еще передай привет отцу, матери и всем остальным родным. Дальше сообщаю о себе. В настоящее время нахожусь жив и здоров, того и вам желаю. Теперь напишите, как живете, живы ли наши старики, дома ли Василий, работаешь ли сама. И напиши, где находится Петька и затем до свидания. Пиши ответ, буду ждать. Получаешь или нет пособие», - написано в письме.

Видео для участия в марафоне библиотека записала вместе с правнучкой фронтовика Анастасией Коноваловой.

«Письмо и старые фотографии – это все, что осталось у семьи участника Великой Отечественной войны Митюкова Петра Ивановича. Письмо, сдержанное в эмоциях, короткое в 5-7 строк, возможно, писалось накануне боя, без деталей, чтобы не волновать родных. Спустя 2 месяца после отправки этого письма гвардии рядовой помощник наводчика Петр Митюков погиб во время боя под Смоленском. Дома в Благовещенске его ждали жена и четверо ребятишек», – рассказала Наталья Кравченко, специалист муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска.







Молодежная библиотека имени Чехова представила отрывок из произведения амурского писателя Нины Релиной «Молодость военная моя». В книге описывается история любви. Связист Нина Релина в 1943 году по переписке знакомится с танкистом Михаилом Балаганским. Их переписка становится началом дружбы, а затем – любви. Отрывок зачитывают библиотекари Никита Попов и Виктория Ботт.

«К сожалению, у этой истории грустный финал – Михаил Балаганский 11 марта 1945 года сгорит в танке, не узнав о Победе и никогда так и не увидев любимую», – говорится в публикации в инстаграм-аккаунте библиотеки.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно на видео зачитать отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего родственника. Текст должен содержать не менее 75 слов. Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице Всероссийской акции, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.