Для украшения цветников в Благовещенске впервые используют светящиеся камни

В конце мая в Благовещенске начнется цветочный сезон. В это время стартуют работы по оформлению городских клумб и цветников. В этом году для украшения впервые будут использованы светящиеся камни. А размер самой большой клумбы составит 819 квадратных метров – цветник расположится на восьмом участке новой набережной Амура.

Для цветочного оформления столицы Приамурья используются более десятка видов однолетних растений. Среди «однолетников», помимо знакомых жителям петунии и тагетиса можно встретить цветы с экзотическими названиями агератум, иризиния, циненария, целозия. Первыми же в столичную землю сажают иризинию, хлорофитум, герань – неприхотливые, морозоустойчивые цветы.

Цветы на городских клумбах высаживают не в хаотичном порядке, а в соответствии с планом летнего оформления, рассказывают в мэрии. У каждого цветника имеется свой паспорт – документ, который разрабатывает мастер ландшафтного дизайна в соответствии с законами колористики. При составлении паспорта учитывается расположение цветника, его масштабы и даже значимость. После разработки все «цветочные паспорта» летнего оформления согласовываются, и только затем начинают высадку саженцев.

Самым крупным объектом летнего цветочного оформления в этом году станет цветник на 8 участке новой набережной Амура. Его общая площадь – 819 квадратных метров. Здесь специалисты высадят порядка 6 сортов петуньи. На втором месте – цветник в 43 квартале (сквер правительства Амурской области) площадью 757 квадратных метров, который станет домом для 37 850 саженцев тагетиса, петуньи, иризинии, кохии.

Бронза – у цветника на городской администрации, где высадят 15 134 саженца. Последние две строчки в топ-5 городских клумб занимают: цветник в сквере Мира и цветник у памятника Муравьева-Амурского.

В этом году некоторые из благовещенских цветников порадуют жителей необычным оформлением: рокарий рядом с Аркой будет засыпан речной галькой, около корабля – два вида щебня, а также многолетние растения: туя и хосты. Район Кузнечной, 17, впервые украсят светящимися камнями.

В среднем оформление одного крупного цветника занимает порядка двух суток – от стадии разметки до полного завершения работ. Цветы специалисты сажают в землю по предварительно нанесенной разметке с тем расчетом, чтобы растущие саженцы не «душили» друг друга, а на пике расцвета выглядели как яркий ковер.

В течение летнего сезона за цветниками тщательно ухаживают, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии. Согласно регламенту, их регулярно поливают и пропалывают, чтобы уберечь от сорняков. «Каждая клумба требует должного ухода. При необходимости мы заменяем заболевшие цветы, подсаживаем новые», – рассказала ландшафтный дизайнер подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП «ГСКТ» Светлана Зыкина.