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29апреля
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В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов с коронавирусом

В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов с коронавирусом

В Амурской областной клинической больнице получен переносной изолятор для транспортировки пациента с двумя режимами, один из которых предполагает изоляцию человека от внешней среды, второй — защиту внешней среды от больного.

Фильтр-бокс стоимостью 483,7 тысячи рублей приобретен за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области. Соответствующее соглашение было подписано еще 10 февраля 2020 года.


«Это долгожданное приобретение, очень хорошо, что в арсенале амурских медиков появилась такая капсула. Сейчас, на этапе активного противостояния коронавирусу, изолирующий бокс будет как нельзя кстати, поскольку с его помощью можно транспортировать лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями максимально безопасно для других и наоборот — защитить пациента, например, с ослабленным иммунитетом, от возможной опасности извне», — отметила и.о.министра здравоохранения Светлана Леонтьева.


Больной помещается в бокс, изготовленный из композитных материалов и пластика, фиксируется специальными креплениями, после чего его «запечатывают» на все время транспортировки герметичной молнией, исключающей потерю давления внутри камеры. Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства. На панели управления отображается уровень давления, а также заряд батареи, температура и влажность внутри бокса. Батареи рассчитаны на 5-8 часов работы без дозарядки, но при необходимости бокс подключается к электросети.



«Включение и выключение бокса осуществляется магнитным ключом. Внутри обеспечивается нормированное поддержание положительного либо отрицательного давления, подается необходимый объем воздуха для обеспечения нормального самочувствия пациента. Запуск системы сразу же нагнетает воздух из внешней среды. Он проходит через специальные HEPA фильтры, в итоге нейтрализуется 99% аэрозольных частиц. Для этого здесь предусмотрены фильтры — 2 внешних и 2 внутренних. То есть из капсулы в окружающую среду выводится также очищенный воздух. Фильтры предназначены для защиты от твердых или жидких, радиоактивных или высокотоксичных частиц, аэрозолей, бактерий, вирусов. На корпусе есть дополнительные порты для подключения медицинского оборудования, диагностического и лечебного, к примеру — аппаратов ИВЛ, электродов ЭКГ, для герметичного подведения шлангов с инфузионными растворами. Камерные перчатки позволяют безопасно осуществлять необходимые манипуляции внутри бокса», - говорит начальник отдела медицинской техники АОКБ Сергей Мартынов.

Звуковая и визуальная сигнализация оповестит о нарушении режимов работы, и в случае разгерметизации запускается автоматическое поддержание заданного давления.


Бокс оснащен даже небольшим шлюзом для передачи предметов больному и от больного — с двумя герметичными молниями, конструктивно предотвращающими возможность одновременного расстегивания, чтобы не допустить сквозного доступа внутрь капсулы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Да видела я их, по новостям из Китая,я думала у нас все скорые оснащены такими капсулами. Спасибо конечно,хоть один приобрели,дорогой очень,но нужный,только жизнь копейка.Просто я не понимаю,мало это или в самый раз.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Ох, никому не пожелаешь в ней оказаться. Если недайбогчегопошлонетак, задохнешься на раз два.Аж мурашки по коже, когда прочитала про магнитный ключ.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    её надо в музей, одна она бесполезна))) рядом с костюмом космонавта выставить)))

  • НЮ

    НЮ
    42 минуты назад

    Пол ляма за капсулу?? себестоимость двадцать тысяч

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