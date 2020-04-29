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29апреля
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сегодня, 09:33 0

В районе ДВОКУ высадят «Сад памяти»

В районе ДВОКУ высадят «Сад памяти»

«Сад памяти» в Благовещенске решили высаживать в районе ДВОКУ. По улице Мухина между Краснофлотской и Ленина силами сотрудников городского управления ЖКХ, областного министерства лесного хозяйства, волонтеров и курсантов будет высажено 75 елей.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой высадка будет организована с соблюдением мер санитарной безопасности. Посадочный материал предоставит региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Район ДВОКУ для создания «Сада Памяти» выбран не случайно, отметили в мэрии. За период Великой Отечественной войны и участия в разгроме квантунской японской армии училище подготовило 6 615 офицеров. Выпускники учебного заведения участвовали в обороне Москвы, сражались на Степном и Ленинградском фронтах.

Кроме этого, курсанты ДВОКУ уже взяли на себя обязательства ухаживать за молодыми деревьями.

На участке будущего «Сада Памяти» в настоящее время есть аварийные деревья – три тополя и три черемухи. В среду, 29 апреля, подрядная организация, которая выиграла конкурс на снос аварийных деревьев, начнет их удалять.

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#военные #память #природа

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