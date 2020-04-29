Оскорбления в интернете приравняют к публичным и ужесточат за них наказание

Депутатом-единоросс Александром Хинштейном разработал законопроект, по которому может вырасти максимальная сумма административного штрафа за оскорбление. Для граждан штраф предлагается увеличить с 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – с 500 до 700 тысяч.

Согласно инициативе, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным. «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», – гласит предлагаемая редакция части 2 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»).

При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое – с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Сейчас обычное оскорбление влечет штраф для граждан в размере 1-3 тысяч рублей, для юридических лиц – 50-100 тысяч рублей. Однако тем же законопроектом предлагается ужесточить наказание за обычное оскорбление до 3-5 тысяч рублей для граждан и до 100-200 тысяч рублей для юрлиц.

Помимо этого, законопроектом вводятся новые части 4 и 5, устанавливающие ответственность за оскорбление (в том числе совершенное повторно) лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий. При первом нарушении размер штрафа для чиновника составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, при повторном – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию. Ее срок составит до года при первом нарушении, до двух лет – при повторном.

Как пояснил ТАСС автор законопроекта, сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.

«Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует, – отметил он. – Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет – это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет – это максимальная публичность».

Кроме того, документом вносятся изменения в само определение оскорбления. Сейчас под ним понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Предлагается дополнить эту формулировку словами «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Отвечая на вопрос, не повлечет ли принятие законопроекта излишне широкого толкования оскорбления в сети, Хинштейн подчеркнул, что в каждом случае будет проводиться лингвистическая экспертиза.

«У нас четкая формулировка "оскорбляющей общественную нравственность", – считает он. – Это не новая формулировка, которую мы вводим впервые. В правовом обороте она уже присутствует».

Текст законопроекта пока не внесен на рассмотрение Госдумы. Ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала инициативу, высказав при этом ряд замечаний. Во-первых, в правительстве не поддержали изменение общего определения «оскорбления», посчитав дополнение определения оскорбления словами «иная унизительная, оскорбляющая общественную нравственность» неопределенным и избыточным.

Во-вторых, в кабмине считают, что установление повышенных мер ответственности государственных и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами не соответствует правовым позициям Конституционного суда РФ, согласно которым «устанавливаемые законодателем меры ответственности должны быть объективно оправданы, обоснованы и преследовать конституционно значимые цели с соблюдением требований Конституции РФ, в том числе вытекающих из принципа равенства».

Несмотря на замечания правительственной комиссии, Хинштейн планирует внести законопроект в Госдуму в первоначальной редакции после получения официального отзыва кабмина. «Ничего не мешает доработать его ко второму чтению. В противном случае нам придется получать повторный отзыв, поскольку это будет уже другой текст. Скорее всего, мы внесем его в таком виде, в котором он есть сегодня, учитывая, что отзыв положительный, а дальше будем ко второму чтению работать с правительством, с ГПУ [Государственно-правовым управлением] президента», – уточнил он. Парламентарий ожидает получения правительственного отзыва к концу текущей недели.

В феврале депутат сообщил, что «Единая Россия» подготовила законодательные инициативы об ответственности чиновников за неуважение граждан, но внесет их на рассмотрение Госдумы только после тщательного анализа. По итогам заседания Совета по правам человека в январе президентом было дано поручение в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.