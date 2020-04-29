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29апреля
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Путин поручил Правительству разработать пакет мер поддержки экономики и граждан

Путин поручил Правительству разработать пакет мер поддержки экономики и граждан
Фото: kremlin.ru

Правительство России должно уже в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил 28 апреля президент России на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов.

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу, – подчеркнул президент. – С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем».

Правительству поставлена задача уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Кроме этого, Правительство совместно с регионами и бизнесом начнет подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

«Надо приступить к такой работе не откладывая, – обратил внимание Владимир Путин. – Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений.

Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире».

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#бизнес #коронавирус #российская власть #экономика

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