Выбор читателей за 28 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 28 апреля.

Президент России Владимир Путин 28 апреля обратится к россиянам с большим выступлением. На связь с президентом выйдут губернаторы всех российских регионов.

28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41-й случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще одного больного выявили в Белогорске.

ООО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Благовещенске. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.

Отопительный сезон в Благовещенске планируется завершить 6 мая. Жилые дома и социальные объекты традиционно начнут отключать от тепла после того, как среднесуточные температуры воздуха превысят 8 градусов тепла.