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Выбор читателей за 28 апреля

Выбор читателей за 28 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 28 апреля.

Жителей России после 21:00 ждет большое обращение Путина

Президент России Владимир Путин 28 апреля обратится к россиянам с большим выступлением. На связь с президентом выйдут губернаторы всех российских регионов.

Количество заболевших коронавирусом в Амурской области открыло пятый десяток

28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41-й случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще одного больного выявили в Белогорске.

Появился график летних отключений горячей воды в Благовещенске

ООО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Благовещенске. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.

Названа дата завершения отопительного сезона в Благовещенске

Отопительный сезон в Благовещенске планируется завершить 6 мая. Жилые дома и социальные объекты традиционно начнут отключать от тепла после того, как среднесуточные температуры воздуха превысят 8 градусов тепла.

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#Обзор #интернет #СМИ

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