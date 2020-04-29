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29апреля
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сегодня, 00:29 0

У работников «скорой» появится свой профессиональный праздник

У работников «скорой» появится свой профессиональный праздник
Фото: pixabay.com

Президент России 28 апреля, в ходе совещания с главами регионов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Владимир Путин предложил сделать дату создания медицинской службы Днем работника скорой помощи.

«Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России, – сказал глава государства. – Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем».

Также в ходе обращения к гражданам во время встречи с руководителями субъектов страны Путин сообщил, что принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства поручил правительству подготовить план поэтапный отмены ограничений по коронавирусу с 12 мая.

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#медицина #праздники #российская власть

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