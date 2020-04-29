У работников «скорой» появится свой профессиональный праздник

Президент России 28 апреля, в ходе совещания с главами регионов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Владимир Путин предложил сделать дату создания медицинской службы Днем работника скорой помощи.

«Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России, – сказал глава государства. – Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем».

Также в ходе обращения к гражданам во время встречи с руководителями субъектов страны Путин сообщил, что принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства поручил правительству подготовить план поэтапный отмены ограничений по коронавирусу с 12 мая.