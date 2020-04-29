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29апреля
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сегодня, 00:18 0

Ограничения по коронавирусу начнут снимать с 12 мая

Ограничения по коронавирусу начнут снимать с 12 мая
Фото: kremlin.ru

Снимать ограничения по коронавирусу в России будут поэтапно. Президент России в ходе совещания 28 апреля поручил подготовить план выхода их карантина.

«Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному– заявил Владимир Путин. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов.

Равно как и то, что, когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо.

Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять всё то, чего мы такими усилиями добились за последние недели».

Президент поручил Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая, подготовить критерии последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.

«Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее, – подчеркнул президент. – Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов».

При этом Путин не исключил, что в некоторых регионах режим изоляции может быть не только сохранен, но и усилен. Смягчение самоизоляции подразумевает возобновление работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

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#коронавирус #российская власть

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