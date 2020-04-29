Астрологический прогноз на 29 апреля: Рыбы рассеяны, а Ракам не стоит принимать важных решений

Восход Солнца: 05:08

Заход Солнца: 19:46

Солнце в Тельце.

Овен. В этот день важно не лениться, а работать и решать дела, которые могут создать Вам проблемы после наступления дедлайна. Из-за плохого настроения Овны сегодня могут спровоцировать ссору на ровном месте, а потом об этом пожалеют.

Телец. Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас Вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Не отвлекайтесь на мелкие, незначительные дела, иначе не сможете закончить работу в срок.

Близнецы. Не капризничайте, не ведите себя эгоистично, тогда день пройдет спокойно, а это уже кое-что! Период застоя в делах остался позади, теперь Вы будете регулярно получать средства за проделанную работу.

Рак. В этот день желательно ничего важного не делать, решения не принимать. Отдых будет лучшей стратегией на все время. Не исключено, что Вы решите отправиться в путешествие или начнете собираться в командировку по работе.

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Лев. Общение с друзьями принесет массу позитивных эмоций, но используйте Интернет или телефон! Увлекшись воспоминаниями о прошлом, Вы можете не успеть в настоящее.

Дева. Работайте с людьми, в которых Вы точно уверены. Совместная групповая работа может принести феноменальные результаты при достаточном уровне взаимопонимания между всеми членами команды. Ни в коем случае не сидите дома, ведь судьба дарит Девам уникальную возможность исполнить множество своих желаний в этот вечер.

Весы. Ваша раздражительность может стать проблемой в отношениях с близкими, поэтому сдерживайте себя. Вам сейчас противопоказано сидеть дома, Вы пропустите все самое интересное.

Скорпион. Если Вы в последнее время активно боролись с обстоятельства за место под солнцем, то сегодня получите награду. Не самое лучшее время для распоряжения деньгами, приобретения с большой долей вероятности будут не совсем удачными.

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Стрелец. Рискуйте в свое удовольствие, день отметится благоприятными новостями. Оглянитесь назад и сделайте что-нибудь с многочисленными "хвостами", которые мешают вашему продвижению вперед.

Козерог. Непредвиденные траты могут поставить Вас в уязвимое положение. Вы снова задумаетесь о надобности иметь финансовую подушку безопасности. Сегодня Козерогам будет сложно расслабиться из-за окружающей суеты и давления со стороны начальства, без вечера релаксации обойтись никак не удастся!

Водолей. У Вас появится время на своих родственников, воспользуйтесь этим обязательно и посетите их или позвоните. Вам сейчас не стоит тратить силы в попытках что-то изменить, это время пассивного ожидания.

Рыбы. Момент на работе может быть критическим для вашей карьеры, поэтому очень важно вести себя сдержанно. Звезды не благоприятствуют азартным играм, Рыбам не удается выиграть. Более того, общая рассеянность помешает многим разглядеть подсказки судьбы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев