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28 апреля 2020, 23:58 0

Первомайские выходные продлятся до 11 мая

Первомайские выходные продлятся до 11 мая
Фото: kremlin.ru

Майские нерабочие дни продлятся до 11 мая включительно, при сохранении зарплаты. Такое заявление сделал президент России во время видеоконференции с главами регионов.

При этом Путин отметил, что строгие меры по противодействию коронавирусу должны соблюдаться.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая, – заявил президент. – Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.

Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах».

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#коронавирус #российская власть

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