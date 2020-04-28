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28апреля
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Шутки ради: полицейские нашли автора фейка о разрушении моста в Благовещенске

Шутки ради: полицейские нашли автора фейка о разрушении моста в Благовещенске

Полицейские Благовещенска установили гражданина, распространившего фейк о разрушении моста через Зею. Автор видео, в котором утверждается, что в реку провалилась «маршрутка» с людьми неудачно пошутил.

В ходе мониторинга сети Интернет и средств массовой информации сотрудники полиции выявили материалы, в которых сообщается о распространении посредством мессенджера видеоролика с недостоверной информацией. В частности, его автор сообщает, что в связи с разрушением моста в Благовещенске в реку Зея упал автобус с пассажирами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили гражданина, распространившего недостоверную информацию. Мужчина, 1986 года рождения, пояснил, что видеоролик отснял и отправил друзьям «шутки ради», и не предполагал такой реакции, сообщает Амурское управление МВД.

Собранные по данному факту материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как сообщало Амур.инфо, сообщение о «трагедии на мосту через Зею» появилось в мессенджерах после того, как на одном из пролетов автомобильного моста просела плита перекрытия.

В мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк, а любительская съемка велась во время установки знаков и ограждения.

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#дороги #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Karagach

    Karagach
    23 минуты назад

    Ну сейчас ему шутки ради тысяч 40 припишут, вот он посмеется

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    18 минут назад

    Поделом!

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