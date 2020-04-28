Во всех школах Белогорска до 1 сентября отремонтируют туалеты

В школах Белогорска ремонтируют уборные комнаты. Накануне в гимназии № 1 и в школе № 4 был завершен ремонт туалетов для мальчиков и девочек, а также для персонала. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова все туалеты в школах города отремонтируют до 1 сентября. На эти цели из городского бюджета планируется направить более 7,5 миллиона рублей.

В комитете по образованию и делам молодежи рассказали, что предстоит привести в порядок 44 туалета. Из них 24 уборных для девочек и 18 для мальчиков, а также туалетные комнаты для персонала.

«На следующей неделе завершатся ремонтные работы в школе № 3 и в школе № 17, – рассказала начальник отдела материально-технического снабжения Марина Гуденко. – В школе № 4 отремонтировано четыре туалета для мальчиков и девочек. В школе № 1 – пять туалетов, один из которых специально оборудован для пришкольного лагеря. Там установлены специальные поддоны для мытья ног и сантехника, удобная детям. В каждом из санузлов специалисты положили на стенах и полу новую плитку, установили новые перегородки, унитазы, раковины и смесители. Помимо этого, в каждом отремонтированном туалете находится водонагреватель и электрополотенце для сушки рук. Установлены натяжные потолки с новыми светодиодными светильниками».

В рамках строительно-ремонтных работ в помещениях остальных школ также будет заменена облицовочная плитка на полу и стенах, освещение, обновлены кабины, унитазы, раковины, смесители.

Сейчас специалисты комитета по образованию и делам молодежи совместно с представителями управления капитального строительства ведут подготовительные мероприятия к предстоящим работам в школах № 5 и № 10, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.