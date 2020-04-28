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28апреля
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Скорая помощь Белогорска: каждый сейчас отнесен к условно зараженному

Скорая помощь Белогорска: каждый сейчас отнесен к условно зараженному
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции под председательством главы города Станислава Мелюкова принял решение о работе бригад скорой медицинской помощи в костюмах, предназначенных для работы с пациентами с подозрением на коронавирус. Решение принято в связи с ростом числа контактных лиц и активно проводимых эпидрасследований на территории.

«В настоящее время каждый обратившийся на станцию скорой помощи по признакам респираторных инфекций либо иной скорой медицинской помощи может быть отнесен к условному носителю коронавируса, – отметил на штабе врач-инфекционист Андрей Рудь. – Выезжая на вызов, скорая в силу многих причин может не знать, “контактный” пациент или нет. Уже есть случаи, когда пациент не озвучивает по телефону правдивую причину вызова, скрывает информацию о том, что прибыл из другого региона».

В настоящее время в Белогорске работают 7 бригад скорой помощи. Они обслуживают и город, и район. Если 1-2 бригады выезжают в Благовещенск, то на обслуживаемой территории остается 5. В среднем за сутки скорая помощь обслуживает до 100 вызовов. На каждый вызов бригада теперь выезжает в защитных спецкостюмах. После выезда его необходимо снимать и дезинфицировать.

По словам медработников, в настоящее время запас средств индивидуальной защиты имеется. Экипировка требует времени на одевание.

«Это непросто, но это необходимо, если мы не хотим, чтобы у нас “полегла” скорая, – обратился к жителям города глава Белогорска Станислав Мелюков. – Просьба – не злоупотреблять вызовом скорой просто так, на всякий случай! От этого зависит, как быстро мы справимся с инфекцией».

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    23 минуты назад

    так введите режим ЧС

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