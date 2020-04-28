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28апреля
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сегодня, 20:15 4

Жителей России после 21:00 ждет большое обращение Путина

Жителей России после 21:00 ждет большое обращение Путина
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 28 апреля обратится к россиянам с большим выступлением. На связь с президентом выйдут губернаторы всех российских регионов.

«Оно будет, скажем так, где-то в районе полчетвертого, с трех до четырех, – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Оно будет все в открытом режиме. Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление».

По словам пресс-секретаря, целью видеоконференции является совещание российского лидера с главами регионов. На связь выйдут губернаторы всех субъектов, после вступительного слова президента выступят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценка ситуации и перспектив на краткосрочный период. Большое совещание, важное. Вот сегодня главное рабочее мероприятие у главы государства», – резюмировал Песков.

Открытое совещание Путина с губернаторами его пресс-секретарь анонсировал 27 апреля. В рамках видеоконференции губернаторы должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщают «Известия».

8 апреля российский лидер провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля.

Приоритетом для субъектов должно стать сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики. Отдельной задачей является наращивание медицинских мощностей в учреждениях здравоохранения регионов в виде обеспечения достаточного количества койко-мест и необходимого для лечения оборудования.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    21 минута назад

    Денег нет, но вы держитесь! (С)

  • fan

    fan
    17 минут назад

    в 21.00 по Гринвичу? или все жители России ориентируются на Благовещенское время?

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    Я устал, я ухожу! (с)

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    15 минут назад

    Я устал, уходите!

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