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28апреля
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сегодня, 20:53 3

В Приамурье возведут 26 новых ФАПов

В Приамурье возведут 26 новых ФАПов
Фото: amurobl.ru

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год будут заменены 26 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приамурья, находящихся в аварийном состоянии. О подготовке к возведению новых ФАПов главе региона доложили на заседании правительства области.

«Создание такого числа новых ФАПов в области – сложная задача, и без активного участия глав районов решить ее не получится», – отметил Василий Орлов.

Как рассказал на заседании Правительства области и.о. министра строительства Николай Сибиряков, для размещения новых медучреждений сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки площадью не менее 700 квадратных метров каждый.

Проблемной остается подготовка участка в селе Умлекан Зейского района, причиной стал фундамент старого здания, который вмерз в грунт. Как заверил глава района Дмитрий Василенко, к 15 мая строители проведут все необходимые работы, сообщает правительство Амурской области.

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#медицина #областная власть

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Интересно где ещё построят 25 Фапов,чтобы жители знали и я бы порадовалась за них,хорошая новость.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    вот прикольно, лесик и тезиков разрушили все фапы , а теперь за счет бюджета строят?!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    20 минут назад

    Сначала оптимизировали(разваливали) теперь строим,- а кто ответит?

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