В Приамурье возведут 26 новых ФАПов

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год будут заменены 26 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приамурья, находящихся в аварийном состоянии. О подготовке к возведению новых ФАПов главе региона доложили на заседании правительства области.

«Создание такого числа новых ФАПов в области – сложная задача, и без активного участия глав районов решить ее не получится», – отметил Василий Орлов.

Как рассказал на заседании Правительства области и.о. министра строительства Николай Сибиряков, для размещения новых медучреждений сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки площадью не менее 700 квадратных метров каждый.

Проблемной остается подготовка участка в селе Умлекан Зейского района, причиной стал фундамент старого здания, который вмерз в грунт. Как заверил глава района Дмитрий Василенко, к 15 мая строители проведут все необходимые работы, сообщает правительство Амурской области.