Садовые маршруты в Благовещенске начнут работу с 1 мая

Первого мая в Благовещенске открывают сезон садовые автобусы. В 2020 году подвоз граждан к местам расположения садовых участков будет осуществляться по 5 сезонным маршрутам (№ 16с, 18с, 40с, 41с, 46с).

В связи с тем, что в основном данными маршрутами пользуются люди пожилого возраста и в соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой, администрацией города принято решение увеличить количество автобусов в утренние часы на маршрутах 16с, 18с.

Использование медицинской, защитной маски в данных автобусах, также как и на городских маршрутах, обязательно.

Движение садоводческих маршрутов № 40с и 46с, следующих по зазейскому направлению, будет осуществляться после завершения ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея, сообщает администрация Благовещенска.