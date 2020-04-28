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28апреля
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сегодня, 20:05 0

Садовые маршруты в Благовещенске начнут работу с 1 мая

Садовые маршруты в Благовещенске начнут работу с 1 мая
Фото: Амур.инфо

Первого мая в Благовещенске открывают сезон садовые автобусы. В 2020 году подвоз граждан к местам расположения садовых участков будет осуществляться по 5 сезонным маршрутам (№ 16с, 18с, 40с, 41с, 46с).

В связи с тем, что в основном данными маршрутами пользуются люди пожилого возраста и в соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой, администрацией города принято решение увеличить количество автобусов в утренние часы на маршрутах 16с, 18с.

Использование медицинской, защитной маски в данных автобусах, также как и на городских маршрутах, обязательно.

Движение садоводческих маршрутов № 40с и 46с, следующих по зазейскому направлению, будет осуществляться после завершения ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея, сообщает администрация Благовещенска.

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#городская власть #транспорт

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