В торговых центрах Благовещенска появятся фотографии героев Советского Союза

В Благовещенске реализуется Всероссийский патриотический проект «Памяти Героев». Акция призвана почтить память героев, получивших звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны.

Представители движения «Волонтеры Победы», сотрудники отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области, а также лидеры молодежных объединений и волонтеры приняли участие в создании видеороликов о героях нашего региона. Видео размещены на ютуб-канале проекта «Памяти Героев».

Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска изготовлено 12 плакатов формата А3, которые будут размещены в торговых центрах города Благовещенска. Каждый из плакатов содержит не только фото и информацию о герое, но и QR-код, по которому можно перейти на видеоролик о герое.

Такие плакаты можно будет увидеть на информационных стендах торговых центров: «Острова», «Перекресток», «Мега», «Большой Хуа Фу», «Небесный Хуа Фу», а также торговой сети «Кэш & Кэрри».

Кроме того, в некоторых торговых центрах 8 и 9 мая будут транслироваться работы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, созданные в рамках XIV городского конкурса социальной рекламы «Отражение».

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов. Благодаря акции молодежь сможет больше узнать о подвигах фронтовиков, сообщает сайт администрации Благовещенска.