Амурчанин создал «бизнес» на незаконной миграции

Житель Благовещенска организовал фиктивные фирмы по оформлению незаконных мигрантов из зарубежных стран. Гастарбайтерам делец продавал липовую регистрацию для работы на территории России.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица).

В ходе предварительного расследования установлено, что данный гражданин, 1990 года рождения, предложил своим знакомым, 1990 и 1981 годов рождения, совместно организовать незаконную миграцию иностранных граждан на территорию РФ.

Для этого они создали фиктивные общества с ограниченной ответственностью, которые зарегистрировали на «подставных» лиц. От имени этих обществ оформляли приглашения гражданам другого государства. Иностранцы по коммерческим визам приезжали на территорию России. Злоумышленники делали им фиктивную регистрацию, и далее иностранцы незаконно занимались трудовой деятельностью на территории Амурской области. Выявлено около 70 таких иностранных граждан, они были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Выявили и пресекли деятельность по организации незаконной миграции сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора окончено. Он предстанет перед судом. В отношении соучастников расследование продолжается, сообщает пресс-служба Амурского управления МВД.