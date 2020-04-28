Библиотека искусств Благовещенска станет модульной галереей

Еще одна модельная библиотека в Благовещенске, пять новых автоклубов и капитальный ремонт Дома культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», который на территории Приамурья курирует министерство культуры и национальной политики области.

В ходе преобразований библиотека Благовещенска пополнит свою коллекцию книг более чем на тысячу экземпляров. Сейчас здесь идёт ремонт. Внутренние помещения и фасад постепенно преображаются. По проекту на стены планируется нанести изображения трех выдающихся деятелей культуры – Юрия Никулина, Фриды Кало и Сальвадора Дали. Для безопасности посетителей будет установлена современная система видеонаблюдения, также для удобства гостей и соседей в библиотеке будет установлена звукоизоляция.

После того, как библиотека искусств станет модельной, здесь можно будет не только почитать книги, но и устроить выставки картин и фотографий. Для этого в культурном учреждении установят современную галерейную систему.

Книжный фонд библиотеки уже начал пополняться. Здесь встретили вторую партию книг.

Особенностью обновленной библиотеки станет видеомэппинг. Интерактивная технология позволит посетителям библиотеки почувствовать себя героем необычного сюжета, развитие которого будет зависеть от их действий.

Обновление библиотеки обойдётся в 5 миллионов рублей. Средства на ремонт и современное оснащение культурное учреждение города выиграло во Всероссийском конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

Посетить модельную библиотеку искусств можно будет в сентябре.

Это не первая модельная библиотека в Приамурье. В прошлом году благодаря нацпроекту «Культура» в Благовещенске преобразилась библиотека имени Чехова. В этом году более современной станет библиотека в селе Ивановка, которую модернизируют тоже в рамках нацпроекта.

В этом году в ходе реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» капитально отремонтируют Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района.

По сёлам области будут гастролировать 5 новых автоклубов. Концерты и спектакли теперь будут привозить в полностью оборудованном необходимой музыкальной световой техникой автомобиле.

На всё это благодаря нацпроекту «Культура» выделено 59 миллионов рублей.

Национальный проект «Культура» включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В ходе него в прошлом году в области закупили 6 автоклубов. Их с концертными программами направляют по заявкам в населённые пункты, где нет местных домов культуры. Также нацпроект позволил оснастить музыкальными инструментами 3 музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах и областной колледж искусств и культуры. В рамках проекта идёт оснащение детских школ искусств пианино. В Приамурье приобрели 28 этих музыкальных инструментов. Общая стоимость оснащения в прошлом году составила более 19 миллионов рублей.

Для справки: Для участия во Всероссийском конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в прошлом году было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 52 регионов страны, в число которых вошла и Амурская область с библиотекой искусств в городе Благовещенске и Ивановской межпоселенческой центральной библиотекой, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.