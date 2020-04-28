Коронавирус не смог удержать благовещенцев от посещения кладбищ в родительский день (видео)

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Распространение коронавируса и угроза им заразиться не заставили некоторых благовещенцев проигнорировать посещение кладбищ в родительский день. Сегодня, 28 апреля, многие пришли на могилы к родным, чтобы привести места захоронений в порядок и отдать дань памяти.

Некоторые считают, что концентрация людей на кладбищах не больше, чем в магазинах. Другие говорят, что родительский день имеет для них настолько большое значение, что не посетить усопших невозможно. Об этом горожане рассказали съемочной группе АльфаТВ.

Ранее местные власти в связи с пандемией рекомендовали благовещенцам, особенно тем, кто входит в группу риска, воздержаться от поездок на места захоронения. Был отменен организованный подвоз горожан к кладбищам на автобусах. А в случае посещения кладбищ, по настоятельным рекомендациям властей, благовещенцы должны были соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.