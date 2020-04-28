Двое не заработали даже копейки: парламентарии Приамурья отчитались о доходах

Депутаты Законодательного собрания Амурской области и члены их семей отчитались о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Доходы некоторых, по сравнению предыдущим годом, заметно сократились. А двух народных избранников доходов нет вообще.

Как и год назад безусловным лидером по уровню доходов среди депутатов стал генеральный директор ОАО «Прииск Соловьевский» Федор Сидоров. Он указал за 2019 год доход в размере 46 236 758 рублей (в 2018 году – 45 893 065 рублей). Недвижимости в собственности у него нет. Из движимого имущества депутат владеет автомобилем Mersedes Benz GL500 4Matic, катером Custom Weld Storm и прицепом Castom Weld Trailer. Доход супруги народного избранника значительно скромнее – 2 042 347 рублей. Из недвижимости в собственности – земельный участок и квартира.

На втором месте по уровню доходов оказался генеральный директор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, который годом ранее замыкал тройку лидеров. Сарапкин задекларировал за 2019 год 31 389 796 рублей дохода (в 2018 году – 39 769 324 рубля). У депутата есть три земельных участка, квартира, два гаража, машиноместо и 7 нежилых помещений, маломерное судно NissanSun Cruise-24 и прицеп YS FRPYS690R. Доход супруги за год составил 8 490 060 рублей. У нее в собственности земельный участок, две квартиры, гараж и нежилое помещение.

На третьем месте, на этот раз уступив Александру Сарапкину по уровню доходов, оказался заместитель председателя заксобрания, генеральный директор «Амурстроя» Александр Синьков. За год он задекларировал доход в размере 24 648 359 рублей (в 2018 году – 42 165 947 рублей). На него оформлено 4 земельных участка, площадь самого большого – 4 235 квадратных метров; автомобиль Toyota Land Cruiser и Toyota Tundra, грузовые автомобили Toyota Toyoace и Daewoo Ultra, три самосвала, два катера, надувная лодка, автобетономешалка, два полуприцепа и бурильно-крановая машина.

Доход супруги Александра Синькова за 2019 год составил больше чем у мужа – 33 040 337 рублей. На нее оформлен земельный участок, два жилых дома, 6 квартир – от 33,6 до 79,6 «квадратов», и 7 нежилых помещений – площадь самого большого больше 2 000 квадратных метров. Также супруга Александра Николаевича владеет автомобилем Nissan Juke.

Доход еще одного заместителя председателя Константина Дьяконова за 2019 год составил 12 582 481 рубль (в 2018 году – 12 445 654 рубля). У него в собственности 1/3 доли земельного участка площадью 30 гектаров, ½ доли в квартире площадью 85,7 «квадратов», и еще одна квартира на 93,6 «квадрата». Помимо самого Дьяконова в его декларации указаны две дочери. На одну из них оформлена ½ доли в квартире около 40 квадратных метров.

А вот сам председатель Законодательного собрания Амурской области – Вячеслав Логинов – заметно уступает многим своим коллегам по уровню доходов. Он задекларировал за 2019 год доход в 2 707 469 рублей (в 2018 год1 949 936 рублей – ). На праве собственности ему принадлежит 9/16 долей земельного участка общей площадью 2 243 квадратных метра, а также 9/16 долей жилого дома площадью 559,6 «квадратов» и квартира площадью 84,5 квадратных метра. Машины у Вячеслава Логинова нет. На жену оформлен Nissan March. За год супруга задекларировала доход в размере 405 151 рубля.

В аутсайдерах по уровню доходов на этот раз оказались сразу два новоиспеченных народных избранника – Андрей Домашенкин и Владимир Рокосей.

Недавно ставший депутатом заксобрания Андрей Домашенкин – советник первого вице-президента зоны Сибири и Дальнего Востока федерации тайского бокса России – указал, что за 2019 год у него вообще не было доходов. В собственности у парламентария имеется квартира и два автомобиля – Lexus RX 350 и Lexus LX 570. В декларации также указаны две дочери, но у них в собственности ничего нет, равно как и дохода.

Временно безработный второй секретарь Благовещенского городского комитета КПРФ Владимир Рокосей, ставший депутатом в ноябре 2019 года, также указал, что в 2019 году у него доходов не было. У него есть два земельных участка, дом и квартира, а также пять автомобилей: Honda CR-V, Toyota Harrier, Nissan AD Nissan X-Trail и грузовик Toyota Lite Ace. Доход супруги за год составил 849 572 рубля.

Зато дизайнер и бизнесмен Сергей Труш уже не получает в качестве доходов копейки. На этот раз за 2019 год он задекларировал 72 762 рубля (в 2018 году – 3 копейки). Имущества движимого и недвижимого у него по-прежнему нет.

Депутат Андрей Алексиков – врач-уролог Зейской больницы задекларировал за год 1 247 416 рублей( в 2018 году - 1 158 359 рублей). На него записаны два земельных участка, жилой дом и квартира, а также два автомобиля: Nissan Qashqai и грузовой Toyota Lite Ace. Доход его жены за минувший год составил – 1 112 212 рублей. На нее оформлена одна квартира.

В декларации руководителя ОКЦ Надежды Багровой указан годовой доход в 1 369 274 рубля (в 2018 году - 1 300 192 рубля). Она владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами – 209,6 и 68,6 квадратных метра, а также квартирой и гаражом.

Начальник отдела по управлению имуществом и землепользованию ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов отчитался о годовом доходе в размере 13 821 083 рубля (в 2018 году - 12 506 898 рублей). В собственности депутата есть земельный участок, квартира и автомобиль Hyundai Santa Fe. Доход супруги парламентария за 2019 год равняется 3 243 879 рублям. Она также владеет квартирой. На указанных в декларации сына и двух дочерей депутата ничего не записано.

Директор ОАО «Хладокомбинат» Юрий Бурдиловский задекларировал за 2019 год доход в 5 676 728 рублей (в 2018 году - 5 100 219 рублей). На него записан земельный участок, квартира и гараж, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200, прицеп-тяжеловоз и маломерное судно.

Депутат Александр Воронков указал доход в размере 921 811 рублей (в 2018 году - 1 859 703 рублей). Из имущества у него автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и прицеп-тяжеловоз ПТ-25.

Любовь Гаевая указала в декларации за 2019 год доход в 2 090 588 рублей (в 2018 году - 754 477 рублей). В собственности у нее есть квартира. Доход супруга депутата за прошедший год составил 1 372 969 рублей.

Директор Архаринской школы № 95 имени Н. Щукина Олег Герасимов за год получил в качестве дохода 848 565 рублей (875 553 рубля в 2018 году). Он владеет долей в квартире и автомобилем Nissan X-Trail. Доход его жены составил в 2019 году 802 385 рублей.

Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Владимир Горшенин задекларировал за 2019 год доход в размере 15 621 932 рубля (в 2018 году - 26 824 188 рублей). У него в собственности земельный участок, дом и квартира. На супругу, задекларировавшую 1,3 миллиона дохода за год, оформлен автомобиль Lexus GX460.

Виталий Гришин, являющийся директором СПК «Корфовский» Тамбовского района, за год получил в качестве дохода 3 191 802 рубля (в 2018 году – 2 623 661 рубль). У него в собственности 5 земельных участок и доли еще в двух. Он также владеет домом, квартирой, долей в квартире и комнатой. Из транспортных средств в собственности у депутата автомобили ВАЗ 21063 и Nissan QASHQAI, мотоцикл «Восход 3М» и трактор Т-25А. Доход супруги народного избранника за год составил 1 022 123 рубля. У нее в собственности доля земельного участка и доли в трех квартирах.

Доход председателя совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Кирилла Зимина составил в 2019 году 2 154 037 рублей (1 793 724 рубля в 2018 году). Он владеет земельным участком, домом и двумя квартирами, а также автомобилем Toyota Harrier. Доход супруги главного амурского справедливоросса за год составил 242 327 рублей. У нее также в собственности есть квартира.

Доходы Ирины Киевской, руководителя депутатской фракции партии «Единая Россия» в заксобрании, в 2019 году составили 2 672 128 рублей (4 206 636 рублей в 2018 году). В собственности у депутата 3 квартиры.

Руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов указал в декларации доход в размере 2 215 158 (в 2018 году – 1 772 318 рублей). На него оформлен земельный участок, две квартиры и гараж, автомобиля нет. Доход супруги Романа Александровича – 1 245 511 рублей. У нее также есть в собственности квартира и доли в квартире и нежилом помещении. В декларации главного коммуниста Приамурья указаны и 4 детей – два сына и две дочери. У последних также имеются доходы. Доход одной из дочерей Романа Кобызова за 2019 год составил 1 583 603 рубля, у другой – 1 583 599 рублей.

Декларированный годовой доход Павла Кораблева, помощника сенатора Федерального Собрания Ивана Абрамова, составил 29 291 рубль ( в 2018 году – 334 600 рублей). Он владеет земельным участком и долей в квартире, а также моторной лодкой «Казанка 5м4».

Доходы Юрия Кушнаря в 2019 году составили 1 849 116 рублей ( в 2018 году – 2 044 335 рублей). У депутата есть доли в двух квартирах, земельный участок, два гаража. Доход супруги депутата составил 5 136 577 рублей. На нее записаны два земельных участка, дом, две квартиры и доли еще в двух.

Бизнесвумен Ольга Лазаренко задекларировала за год доход в 633 390 рублей ( в 2018 году – 494 268 рублей). В собственности народной избранницы есть квартира.

Заместитель генерального директора по общественным и социальным вопросам ЗАО «УК «Петропавловск» Ульяна Леванова указала доход в размере 5 525 502 рубля ( в 2018 году – 5 275 390 рублей). Из собственности у депутата только квартира.

У Анатолия Осипова доход за 2019 год составил 519 642 рубля (в 2018 году – 166 866 рублей). В собственности у него только квартира.

У руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании Ольги Петайчук доход за год равен 1 580 237 рублям (в 2018 году – 1 908 263 рубля). На нее оформлены две квартиры и автомобиль Toyota Rush. Доход супруга составил 866 045 рублей.

Заместитель генерального директора ООО «С Технология» Сергей Пискунов указал, что его доход за 2019 год составил 1 520 239 рублей ( в 2018 году – 109 600 рублей). Ни движимого, ни недвижимого имущества у депутата нет. В то время как на его супругу, задекларировавшую за год 1 666 687 рублей, оформлено 5 земельных участков, дом, квартира, магазин и здание магазина, два нежилых помещения и объект незавершенного строительства. Она также владеет автомобилем Mersedes bens S320 и двумя грузовыми автомобилями Mitsubishi canter.

Директор ОАО «Зея Инвест Энерго» Сергей Приходько получил в 2019 году 3 624 975 рублей ( в 2018 году – 3 634 975 рублей). В совместной собственности у депутата земельный участок, жилой дом и три автомобиля ­– автомобиль Toyota Crown, Infiniti EX35-ELIT и Toyota Aristo. У супруги народного избранника дохода нет, но на нее оформлены помимо совместной собственности, земельный участок и доля в объекте незавершенного строительства.

Бывший глава Райчихинска Виктор Радченко отчитался о доходе в размере 2 641 596 рублей (в 2018 году – 1 311 651 рубля). У депутата есть земельный участок и жилой дом. Доход супруги составил за год 207 806 рублей. На нее записан гараж и автомобиль Mersedes bens ML 350.

Директор Белогорского городского общественного благотворительного фонда «Твори добро» Андрей Рудь указал в доходах за прошедший год 2 118 700 рублей ( в 2018 году – 1 848 416 рублей). У него есть квартира, доля в квартире, гараж, нежилое помещение, автомобили Nissan X-Trail и Volkswagen Polo.

Директор школы № 4 Шимановска Лариса Сорокина получила доход в размере 2 405 485 рублей (в 2018 году – 851 274 рублей). У парламентария есть доля в жилом доме, в долевой собственности земельный участок и квартира. Супруг задекларировал доход в размере 110 903 рублей, у него доли в двух квартирах и автомобиль Toyota Wish.

Доходы главного врача Ивановской ЦРБ Александра Сучкова составили 1 871 614 рублей (в 2018 году – 1 649 122 рубля). У него в разных видах собственности – три земельных участка, две квартиры и два гаража. Доход супруги 801 092 рубля.

Евгений Тюхаев указал в декларации 16 438 079 рублей дохода. У него в совместной собственности земельный участок, три квартиры, гараж и парковка. А также два автомобиля Toyota Land Cruiser, Toyota Corolla Fielder и моторная лодка. У супруги доход 20 000 рублей и автомобиль ВАЗ 212140.

Татьяна Фарафонтова отчиталась о доходе в размере 1 371 287 рублей (в 2018 году – 2 288 674 рубля). У депутата есть земельный участок и доля в квартире. Доход супруга за прошедший год составил 2 720 965 рублей. Он владеет земельным участком, долей в квартире, гаражом и автомобилем Toyota Harrier.

Доходы генерального директора ООО «Амурской региональной организации «Киокушинкай Кан» Анатолия Фесенко составили 4 127 482 рубля (в 2018 году – 2 608 635 рублей). У Фесенко – 5 земельных участков, два жилых дома, 4 нежилых помещения, доли в двух нежилых помещениях, доля в объекте незавершенного строительства, автомобиль Jeep Grand Cherokee. Доход супруги за год – 1 140 466 рублей. У нее в собственности есть квартира.

Денис Чубаров указал, что за год доход в размере 3 523 780 (в 2018 году – 3 816 577 рублей). В его собственности квартира, нежилое помещение, два гаражных бокса, комната, и автомобиль Lexus Lx450d.