В Приамурье дезинфицировали территорию аэропорта, вокзалов и храма (фото, видео)

28 апреля сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории автовокзала, аэропорта, железнодорожного вокзала в Благовещенске и храма в селе Игнатьево Благовещенского района. В области продолжается защита социально значимых объектов от коронавирусной инфекции.

«Сегодня проведена дезинфекция трех социально-значимых объектов в Благовещенске. Обработаны входы, выходы, фасады, тротуары, автостоянки, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданиям, объяснил начальник отдела биологической, медицинской защиты и первоочередного обеспечения населения ГУ МЧС России по Амурской области Алексей Казаков. – Обработка проводится хлорсодержащим дезинфицирующим веществом. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, работы ведутся по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения».

Подразделения МЧС России проводят дезобработку социально значимых объектов, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Приамурья. Перечень объектов определен оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией Амурской области. Например, 27 апреля силами пожарно-спасательной части города Зеи была продезинфицирована площадь имени Шохина, территории, прилегающие к зданиям автовокзала и администрации города, сообщает сайт управления МЧС.

Кроме того, специальную обработку проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения инфекции реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.