Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:08 0

В Приамурье дезинфицировали территорию аэропорта, вокзалов и храма (фото, видео)

В Приамурье дезинфицировали территорию аэропорта, вокзалов и храма (фото, видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru

28 апреля сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории автовокзала, аэропорта, железнодорожного вокзала в Благовещенске и храма в селе Игнатьево Благовещенского района. В области продолжается защита социально значимых объектов от коронавирусной инфекции.

«Сегодня проведена дезинфекция трех социально-значимых объектов в Благовещенске. Обработаны входы, выходы, фасады, тротуары, автостоянки, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданиям, объяснил начальник отдела биологической, медицинской защиты и первоочередного обеспечения населения ГУ МЧС России по Амурской области Алексей Казаков. – Обработка проводится хлорсодержащим дезинфицирующим веществом. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, работы ведутся по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения».

Подразделения МЧС России проводят дезобработку социально значимых объектов, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Приамурья. Перечень объектов определен оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией Амурской области. Например, 27 апреля силами пожарно-спасательной части города Зеи была продезинфицирована площадь имени Шохина, территории, прилегающие к зданиям автовокзала и администрации города, сообщает сайт управления МЧС.

Кроме того, специальную обработку проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения инфекции реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.

Просмотров всего: 66

#коронавирус #МЧС

распечатать


В России и мире

Психолог предупредила россиян о проблемах с психикой после самоизоляции
Общество

До конца мая амурские депутаты примут антикризисный блок законов
Общество 2

Читатели Амур.инфо выступили за анализ на коронавирус и изоляцию пассажиров московских рейсов
Общество 5

Свободный закроют для свободного посещения с 30 апреля по 13 мая (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь