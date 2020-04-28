Улицу Нагорную в Благовещенске приведут в порядок в мае (видео)

«Ну конечно любые ремонтные работы тем более на магистралях города вызывают определенные сложности с трафиком вообще по всему городу, потому что часть потока распределяется по другим улицам. И данные обстоятельства это объективная реальность, надо это просто понять и принять. Мы на сегодняшний день отрабатываем альтернативную дорогу, это улица Нагорная. Контракт уже выигран, заключен. Срок действия контракта до начала июня, будем стараться в мае закончить работы и привести эту улицу в нормативное состояние, которое позволит разгрузить часть потока, движущегося из микрорайона и Чигирей в центр города. Дорога останется в гравийном исполнении, будет расширена до нормативов, дополнительно будет подсыпка и водоотведение», – сообщил Имамеев.

Как писало Амур.инфо, с идеей обустроить альтернативную дорогу из микрорайона в центральную часть города в редакцию обратился автомобилист Владимир. Он проехал по малопопулярной у водителей улице Нагорной и сообщил, что она может разгрузить как улицу Мухина, так и Калинина. В мэрии тогда прокомментировали, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку.

Амур.инфо не раз писало о пробках, возникающих из-за временного перекрытия виадука на капитальный ремонт. Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. Поначалу движение по нему было ограничено частично, сейчас закрыто полностью.