Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:38 3

Улицу Нагорную в Благовещенске приведут в порядок в мае (видео)

Улицу Нагорную в Благовещенске приведут в порядок в мае (видео)
Фото: pixabay.com

Улицу Нагорную, которая отчасти позволила разгрузить въезд в центральную часть Благовещенска после закрытия на капремонт путепровода на Загородной, отремонтируют в мае. Об этом рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев. Он уточнил, что дорога останется гравийной. Ее расширят и отсыпят, обустроят водоотведение.

«Ну конечно любые ремонтные работы тем более на магистралях города вызывают определенные сложности с трафиком вообще по всему городу, потому что часть потока распределяется по другим улицам. И данные обстоятельства это объективная реальность, надо это просто понять и принять. Мы на сегодняшний день отрабатываем альтернативную дорогу, это улица Нагорная. Контракт уже выигран, заключен. Срок действия контракта до начала июня, будем стараться в мае закончить работы и привести эту улицу в нормативное состояние, которое позволит разгрузить часть потока, движущегося из микрорайона и Чигирей в центр города. Дорога останется в гравийном исполнении, будет расширена до нормативов, дополнительно будет подсыпка и водоотведение», – сообщил Имамеев.

Как писало Амур.инфо, с идеей обустроить альтернативную дорогу из микрорайона в центральную часть города в редакцию обратился автомобилист Владимир. Он проехал по малопопулярной у водителей улице Нагорной и сообщил, что она может разгрузить как улицу Мухина, так и Калинина. В мэрии тогда прокомментировали, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку.

Амур.инфо не раз писало о пробках, возникающих из-за временного перекрытия виадука на капитальный ремонт. Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. Поначалу движение по нему было ограничено частично, сейчас закрыто полностью.

Просмотров всего: 297

#транспорт

распечатать


Происшествия 8

Амурский минтранс отказался от «пум» для переправки пассажиров междугородних рейсов через Зею

Общество 7

Из-за ситуации на зейском мосту сбор сырого молока у производителей идет по новым маршрутам
Общество 7

В Благовещенске в связи с ремонтом сетей ограничили движение по улице Калинина (видео)
Происшествия 6

В Благовещенске по факту ДТП с участием мотоцикла проводится доследственная проверка (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    не торопитесь, можно и в августе, сидите ровно и получайте зп. В апреле уже было надо......

  • Karagach

    Karagach
    36 минут назад

    При этом власти обещали нагорную привести в соответствие до перекрытия калинина

  • Karagach

    Karagach
    32 минуты назад

    И опять обещают, и походу итог будет такой же, а именно ничего не будет ну может разок на камеру грейдером пройдут

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь