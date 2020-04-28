В Благовещенске создадут стену Сальвадора Дали (видео)

В Благовещенске появятся стены культовых деятелей искусства — испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, мексиканской художницы Фриды Кало и народного артиста СССР Юрия Никулина. Они расположатся в одном месте — в городской библиотеке искусств. Современное пространство будет создано на средства национального проекта «Культура», на библиотеку выделено 5 миллионов рублей.

На территории Приамурья курирует министерство культуры и национальной политики области. Помимо появления изображений легенд культуры и искусства изменится пространство библиотеки: появится встроенная конструкция с пуфами, кофе-зоны и новые стеллажи с современной литературой.

В феврале были внесены последние правки в дизайн-проект и начались ремонтные работы. К концу апреля планируют закончить ремонт пола и приступить к ремонту стен, также мастера заменят проводку и оснастят помещение звукоизоляцией.

«На книги было выделено более 600 тысяч рублей. Кроме обновленного книжного фонда мы закажем современную галерейную систему для фотовыставок и картин, чтобы читатели могли проникнуться атмосферой творчества и искусства. На открытии модельной библиотеки искусств в сентябре будет представлена персональная выставка одного известного амурского художника. Кто это — пока тайна, следите за новостями нашей библиотеки», — поделилась заведующая библиотекой искусств Татьяна Мороз.

Новинкой станет интерактивная технология «пространственной дополненной реальности» - видеомэппинг. Благодаря ей в помещении можно создавать фантастический антураж для игр и творчества — люди оказываются «внутри» заложенного сценарием сюжета, который меняется, в зависимости от их действий.

Новая технология применяется в разных странах мира для праздничных мероприятий. Модельная библиотека откроется в сентябре.

Для участия во Всероссийском конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 52 регионов страны, в число которых вошла и Амурская область с библиотекой искусств в городе Благовещенске и Ивановской межпоселенческой центральной библиотекой, которая является другом благовещенских библиотек и постоянным участником мероприятий, проводимых на базе городских библиотек, сообщает муниципальная информационная система Благовещенска.