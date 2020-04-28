Психолог предупредила россиян о проблемах с психикой после самоизоляции

У россиян после окончания самоизоляции может пострадать психика, утверждает клинический психолог. Также есть опасность возникновения посттравматического стрессового расстройства.

Ранее врач-психотерапевт Андрей Курпатов подтвердил, что не менее 20 % россиян после окончания карантина могут испытывать проблемы психологического характера. В частности, часть россиян могут попасть в цифровую зависимость, которая разрушит их социальные связи и здоровье.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова подтвердила, что риск психических проблем у россиян возрастает.

«Какие-то люди будут алкоголизироваться из-за сложной ситуации. Есть риски развития психических заболеваний, которые уже были. Например, людям с тревожными расстройствами сейчас приходится тяжелее, чем до пандемии», – цитирует специалиста «РЕН ТВ».

Психолог посоветовала россиянам снижать общий стресс при помощи разных релаксационных методик – дыхание, медитация, йога. Стоит воздержаться от большого потока новостей и не читать все новости подряд, а выбрать один источник информации.