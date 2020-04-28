До конца мая амурские депутаты примут антикризисный блок законов

Депутаты Законодательного Собрания Амурской области выразили мнение по 18-ти законопроектам, подготовленным к первому чтению. Разработка 4-х из них была напрямую связана с необходимостью поддержать население и отдельные отрасли экономики в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Голосование было проведено дистанционно.

Самый объемный документ касается внесения изменений в отдельные законодательные акты области в сфере налогообложения. Им устанавливаются льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для 28 видов предпринимательской деятельности, признанных наиболее пострадавшими в условиях пандемии и ограничительных мер.

В этот перечень попали:

– специализированные магазины, торгующие в розницу чаем, кофе, какао, бытовыми изделиями, моторным топливом, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения;

– парикмахерские и салоны красоты;

– нестационарные торговые объекты с текстилем, одеждой и обувью;

– регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, легковые такси, грузоперевозки;

– гостиницы;

– услуги в сферах туризма, организации конференций, выставок, спорта, отдыха, творчества и развлечений;

– дошкольное и дополнительное образование, частное здравоохранение;

– ремонт компьютеров и предметов личного потребления.

Для тех бизнесменов из перечня, кто объектом налогообложения выбрал доходы, налоговая ставка снизится с 6 % до 1 %. Если же налоговой базой является доход, уменьшенный на величину расходов, ее размер составит 5 % вместо 15 %.

Этим же законопроектом для предпринимателей, отдавших предпочтение патентной системе налогообложения, снимаются ограничения по применению «налоговых каникул». Прежде при регистрации своего дела воспользоваться нулевой ставкой налога амурчане могли только по 24-м направлениям, после вступления закона в силу эта возможность затронет все 66 видов бизнеса, для которых действуют патенты.

«Еще один важный момент – налог на имущество организаций. Эта мера поддержки рассчитана на арендодателей. Если арендодатель в период действия ограничительных мероприятий снизил для своих арендаторов арендную плату не менее чем на 50 % либо вообще ее отменил, то он сможет рассчитывать на снижение или на полную отмену налога на имущество организаций», – рассказала председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.

Законопроект в первом чтении был поддержан 26 депутатами. После утверждения результатов заочного голосования профильный комитет приступил к работе над документом для рассмотрения его во втором чтении. Оно запланировано на 30 апреля.

Также ко второму чтению на эту дату планируется подготовить принятые сегодня в первом чтении изменения законов о транспортном налоге (устанавливается нулевая ставка на 2020 год для перевозчиков, работающих на городских и пригородных маршрутах, обнуляется полностью и бессрочно налог для ветеранов ВОВ и расширяется число претендентов на льготу среди ветеранов боевых действий) и об инвестиционном налоговом вычете (ряд организаций получает дополнительные возможности снизить налоговую нагрузку).

Еще один антикризисный законопроект, который парламентарии намерены принять до конца мая, касается льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. После вступления документа в силу амурчане смогут получать ее за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года независимо от наличия задолженности по оплате ЖКУ и времени ее формирования. В Приамурье этой льготой пользуются около 80 тысяч человек: указанные в законах «О социальной поддержке граждан отдельных категорий», «О звании «Ветеран труда Амурской области», «О мерах социальной поддержки многодетных семей».