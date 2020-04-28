Читатели Амур.инфо выступили за анализ на коронавирус и изоляцию пассажиров московских рейсов

Амур.инфо подвело итоги очередного голосования. Почти полторы тысячи пользователей ответили на вопрос: какой должна быть проверка пассажиров московских рейсов в аэропорту Благовещенска в связи с разбушевавшейся коронавирусной инфекцией. Большая часть голосов равномерно распределилась между тремя вариантами ответов.

Так, 422 человека (29,8 % от общего числа проголосовавших) ответили, что должен быть тщательный осмотр медиками, также должен браться анализ на коронавирус, а пассажиров нужно изолировать. 377 человек (26,6 %) считают, что необходима изоляция всех прилетевших на 14 дней в специально подготовленном месте.

Еще 324 (22,9 %) участника голосования ответили, что лучше на время отменить рейсы из Москвы. 142 пользователя (10 %) считают, что можно обойтись одним анализом на коронавирус. 71 человек (5 %) выбрал вариант ответа «Угроза надуманная, никакой особый контроль не нужен». 45 пользователей (3,2 %) посчитали, что нужен тщательный осмотр всех пассажиров медиками. 25 человек (1,8 %) остановились на варианте «нынешнего тепловизионного контроля более чем достаточно.

И еще 11 человек (0,8 %) предложили свой вариант ответа:

– справка о состоянии здоровья

– то, как выполняют контроль, говорит о том, что толку от него нет, соответственно зачем на это тратить ресурсы?

– обязательный бесплатный анализ на короновирус, 2-недельная самоизоляция дома, сокращение числа рейсов в Москву и крупные города, дезинфекция салонов самолетов

– обязательная самоизоляция дома в течение 14 суток с большим штрафом за нарушение режима

– выдавать по 10 миллионов долларов и депортировать назад

– раньше нужно было думать, вирус завезли уже в достаточном количестве на территорию. А мерить температуру прилетевшим – глупость, у них 2 недели никаких симптомов может не быть

– обязательный анализ на коронавирус и 14 дней изоляции. Сейчас во Вьетнаме в разы меньше зараженных, чем в Москве, а приезжих из азиатских стран тщательней проверяют, чем прибывших из Москвы и Санкт Петербурга

– развернуть и пусть обратно летят

Между тем, на сайте стартовало новое голосование. Пользователям предлагается ответить на вопрос: нужно ли продлять самоизоляцию после 30 апреля?