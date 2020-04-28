В перечень системообразующих предприятий России включили 11 амурских организаций

11 крупных организаций в Амурской области вошли в федеральные списки системообразующих предприятий России. В частности, в этот перечень попал аэропорт Благовещенска. Кроме этого, федеральный список дополнили амурские организации в составе крупных российских холдингов и акционерных обществ.

В список включили: кондитерскую фабрику «Зея» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры), компанию «Амурский уголь» (является частью АО «Русский уголь»), «Агрологистика ДВ», АО «560 Бронетанковый ремонтный завод» в Возжаевке (входит в состав АО «Уралвагонзавод»), а также подконтрольные ПАО «Русгидро» организации. К последним на территории Приамурья относят Зейскую, Бурейскую и Нижнебурейскую ГЭС, АО «ДРСК», филиалы «ДЭК» «Амурэнергосбыт» и «ДТК» «Амурская генерация».

Ранее на уровне правительства РФ было принято решение отказаться от единого перечня системообразующих предприятий в пользу отраслевых списков, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств. На данный момент таких списков восемь – от Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза, Минтранса, Минстроя, Минфина и Минздрава. Главным критерием для включения предприятий в отраслевые перечни по-прежнему остается превышение таких показателей как численность сотрудников и общий объем выручки.

В первую очередь данный перечень является своеобразным маркером при отслеживании финансовой и экономической ситуации на ключевых для каждой отрасли предприятиях России. Работа этих организаций находится на особом внимании органов власти и по итогам еженедельных мониторингов при необходимости рассматривается вопрос об оказании поддержки.

Ранее в ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин напомнил, что в рамках антикризисных мер такие компании получат кредиты до 3 миллиардов рублей на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5 %.

На сегодняшний день в федеральный перечень входит более 1 150 предприятий со всей страны. Для удобства Министерство экономического развития России на своем официальном сайте разработало интерактивную карту с указанием количества и основной информацией о системообразующих предприятиях на федеральном уровне в каждом регионе страны. В дальнейшем его планируют дополнять на регулярной основе с учетом мнения региональных органов власти.

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова рассказала, что 27 апреля от Амурской области были направлены предложения по включению региональных организаций в федеральные отраслевые перечни. Они затрагивают такие сферы, как транспорт, ЖКХ, машиностроение, строительство и золотодобыча.

«Важно понимать, что при наличии федеральных отраслевых перечней, каждый субъект страны формирует свой региональный список системообразующих предприятий. С его помощью получается более оперативно отслеживать ситуацию на уровне региона. На прошлой неделе мы расширили наш перечень, сейчас он включает включает в себя 55 организаций, ведущих свою деятельность в Приамурье», – отметила Людмила Старкова.