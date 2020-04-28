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28апреля
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На ремонт школ и детсадов Сковородинского района потратят больше 22 миллионов рублей

На ремонт школ и детсадов Сковородинского района потратят больше 22 миллионов рублей

Более 20 миллионов рублей потратят на ремонт образовательных учреждений в Сковородинском районе. Главная цель – это обеспечение комплексной безопасности всех учреждений образования. В настоящее время определен перечень работ, разрабатываются проектно-сметные документации.

В детском саду № 2 села Невер отремонтировали канализацию и установили водонагреватель, а в школе № 3 города Сковородино отремонтировали систему холодного водоснабжения и канализацию, заменили центробежный насос. В другом здании этой школы отремонтировали электропроводку в кухне и обеденном зале, а в детском саду № 8 города Сковородино отремонтировали электропечи. Здесь же в школе № 1 привели в порядок туалет и электропроводку, в школе села Албазино обустраивают туалет.

Проведен электронный аукцион в школе № 1 города Сковородино на поставку спортивного оборудования за счёт спонсорской помощи, оказанной району компанией «Газпром». Оборудование уже поступило в школу, но будет установлено после обустройства спортивной площадки в микрорайоне «5 км».

В школе села Талдан заключен договор по результатам аукциона на капитальный ремонт кровли за счёт средств областного и районного бюджетов. Проведён аукцион в школе посёлка городского типа Ерофей Павлович на смену стояков отопления в здании школы и в школе № 1 города Сковородино на устройство спортивной площадки.

Школа посёлка городского типа Уруша получила оборудование для палаточного лагеря «Берёзка»: палатки, батут, маты спортивные, гамаки, бассейн для создания комфортных условий для детей и подростков во время каникул. На ремонт образовательных учреждений в районном бюджете в этом году запланировано 22 миллиона рублей, сообщает областное правительство.

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#образование

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