Свободный закроют для свободного посещения с 30 апреля по 13 мая

Ограничительные меры в части въезда и выезда в Свободном и Свободненском районе вводятся с 30 апреля по 13 мая. Особый режим для территорий Амурской области вводится по распоряжению губернатора Приамурья Василия Орлова.

Ранее ограничение планировали ввести в среду, 29 апреля.

Въезд и выезд в Свободный и села Свободненского района будет возможен через контрольно-пропускные пункты по автодорогам с соблюдением процедур проверки документов, термометрии, дезинфекции автомобилей. Возможны два режима пересечения КПП: 1) без пропусков с предъявлением иных документов; 2) по пропускам.

Без пропусков пересекать КПП будет только спецтранспорт федеральных, государственных органов, отдельных учреждений. Также без пропусков станет осуществляться въезд жителей Свободного и Свободненского района, а также выезд лиц без регистрации на территории этих муниципальных образований.

Покинуть город и район, местные жители смогут только по пропускам. Также по пропускам будут пускать в населенные пункты лиц без регистрации на указанных территориях и отдельные виды грузоперевозок.

Выданные пропуска должны сохраняться на весь период въезда и выезда. Они могут предъявляться не только на КПП, но и другим уполномоченным должностным лицам, это, в частности, сотрудники полиции, ГИБДД.

«Въезд и выезд по пропускам будет осуществляться в целях ведения деятельности, которая не приостановлена в рамках действия указа Президента РФ и постановления Правительства Амурской области, а также в иных исключительных и неотложных случаях, в частности для прохождения медицинского лечения, приезда к больным родственникам и т.д. Перечень таких случаев могут дополнительно определить органы местного самоуправления», – рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Выдача пропусков будет организована администрациями Свободного и Свободненского района. В Свободном планируется предусмотреть несколько вариантов получения пропусков для граждан: с помощью обращения в администрацию, в МФЦ или сервис «Госуслуги: Стопкоронавирус».

Выезд из Свободного и района возможен также железнодорожным транспортом, но с соблюдением тех же требований по оформлению пропусков.

«В первые дни действия этого нового порядка нам важно мобилизовать усилия всех задействованных служб, отдельное внимание уделить вопросам выдачи пропусков – подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. – Мы видим, как в Приамурье развивается ситуация с коронавирусом. Поэтому возможно, что сейчас мы отработаем на примере Свободного ту систему, которую придется ввести и в других городах в случае ухудшения обстановки. Главам территорий области следует обратить свое внимание на эту ситуацию».