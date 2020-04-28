Две благовещенки, застрявшие в Африке, не вошли в ближайший список на возвращение в Россию (видео)

Как рассказала Наталья Саяпина, они с подругой держат связь с консульством России в Йоханнесбурге, министерством экономического развития и внешних связей Амурской области. Помощь с координацией им оказывает группа в мессенджере россиян в Йоханнесбурге. По словам женщин, в столице ЮАР возвращения на родину ожидают 170 россиян, из них 100 человек из Кейптауна, остальные из разных мест, в том числе и Йоханнесбурга.

Россия выделяет своим гражданам суточные и средства на питание в сумме 2400 рублей. Однако, женщины до сих пор не получили денег.

«По рекомендациям мы попытались заполнить заявления на получение помощи на портале госуслуг. Интерфейс был “сырым”, например, надо было вставить в определенном разрешении фото паспорта, с телефона это проблематично. Компьютера у нас нет. Мы сидим запертые в гостинице за городом, здесь очень строгий режим. Поэтому нам пришлось отправлять фотографии в группу в мессенджере, местный русский мужчина изменил размер фото. Отправили, повисло, был сбой программы, неделю ничего не было, — рассказала Наталья Саяпина. — В помощь Госуслуги придумали чат-бот, в которым предлагалось отметить ошибки в заявлении. Но где ошибки, понятно не было, потому что не было доступа в заявление на госуслугах. Через некоторое время консул России в Йоханнесбурге написал, что обнаружены ошибки в заполнении загранпаспорта. Прошла неделя. 27 апреля наше первое заявление было аннулировано, нам предложили заполнить новое заявление через госуслуги. Мы заполнили, но выяснилось, что тоже помощь я получить не смогу. Потому что написание имени-фамилии на латинице в загранпаспорте и в банковской карте должны жестко совпадать! Госуслуги выделяют поле красным цветом и не дают отправить. А у меня обе карты оформлены одинаково!»

Наталья Саяпина также рассказала, что с утра она созвонилась с амурским министерством и ей пообещали помощь.

«На что мы живем? Друзья в Благовещенске объявили сбор, деньги переслали мне на карту. Карта работает, — заверила Наталья Саяпина. — В соцсетях пересылают жуткие видео. Но мы далеко от Йоханнесбурга - ехать пару часов от центра по скоростной трассе. В нашем районе тихо. Мы за высоким забором, здесь красиво, но нам очень надо домой!»

Между тем, как 27 апреля сообщило ТАСС, Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые находятся за рубежом. Всего за прошлую неделю удалось вернуть домой более 2 800 человек, выполнен 21 рейс. При этом за месяц — с 20 марта по 26 апреля — возвращено 172 тысяч россиян. Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 5 мая. Африканских стран в нем нет.

Правительство Приамурья сообщило 21 апреля, что формируется список амурчан, желающих вернуться домой из зарубежных стран.

«Мы дозвонились на “горячую линию” госуслуг, нам сказали, что принят закон "один самолет- один регион". И добавили, что в ЮАР нет смысла посылать самолет. Нас тут более 170 человек, это люди разные: туристы организованные, те, кто сами по себе путешествовал, кто-то ехал в гости к детям или знакомым, кто-то приезжал в ЮАР по работе. Буду продолжать стучаться во все двери. Мы так понимаем, нас вывезут, но, когда??? надо менять правило "один самолет-один регион"», — возмущается Наталья Саяпина.

Тем временем, в соцсетях в ЮАР пересылаются видео, которые якобы сняты в стране в эти дни.