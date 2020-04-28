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28апреля
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сегодня, 15:19 2

Амурчанам, которые не могут вернуться из-за границы, рекомендуют обращаться в колл-центр портала госуслуг

Амурчанам, которые не могут вернуться из-за границы, рекомендуют обращаться в колл-центр портала госуслуг
Фото: tass.ru

Более 100 амурчан находятся сегодня по оперативным данным минэкономразвития и внешних связей Амурской области в более чем 30 странах мира. Региональный минэконом заверил, что содействует их возвращению. И сообщил, что для выхода на федеральный уровень для них на портале госуслуг работает специализированный колл-центр.

Всем россиянам, желающим вернуться, рекомендовано держать связь через колл-центр портала госуслуг по телефону: +7(495)249-75-77.

Благодаря открытию специальной «горячей линии» амурчане смогут оперативно получать актуальную информацию по вопросам организации их возвращения в Россию, получения финансовой помощи и другим вопросам.

Исходящие звонки на номер «горячей линии» бесплатны для находящихся в роуминге российских граждан.

Обратиться за помощью жители региона могут в любое время – централизованная «горячая линия» работает в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Многие страны закрыли границы в конце марта из-за коронавируса.

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#коронавирус #туризм

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Комментарии
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  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    29 минут назад

    - ваш звонок очень важен для нас (с)

  • амурская алена

    амурская алена
    27 минут назад

    А что очень удобно,всегда можно обратиться.

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