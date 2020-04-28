Амурчанам, которые не могут вернуться из-за границы, рекомендуют обращаться в колл-центр портала госуслуг

Более 100 амурчан находятся сегодня по оперативным данным минэкономразвития и внешних связей Амурской области в более чем 30 странах мира. Региональный минэконом заверил, что содействует их возвращению. И сообщил, что для выхода на федеральный уровень для них на портале госуслуг работает специализированный колл-центр.

Всем россиянам, желающим вернуться, рекомендовано держать связь через колл-центр портала госуслуг по телефону: +7(495)249-75-77. Благодаря открытию специальной «горячей линии» амурчане смогут оперативно получать актуальную информацию по вопросам организации их возвращения в Россию, получения финансовой помощи и другим вопросам. Исходящие звонки на номер «горячей линии» бесплатны для находящихся в роуминге российских граждан. Обратиться за помощью жители региона могут в любое время – централизованная «горячая линия» работает в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Многие страны закрыли границы в конце марта из-за коронавируса.

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#коронавирус #туризм

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Наталья Наделяева