Почти 100 миллионов рублей в Приамурье потратят на медоборудование и средства защиты

В ближайшее время Амурская область закупит дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты почти на 100 миллионов рублей. Из них 48 миллионов уйдут на оборудование. И 49 миллионов направят на маски, защитные костюмы и так далее.

Для оснащения медорганизаций планируют заключить договоры на поставку: 20 кислородных концентраторов, 120 шприцевых дозаторов, 107 мониторов пациента, 100 аспираторов.

Также будут приобретены 10 000 защитных костюмов, 10 000 пар одноразовых бахил, 36 400 одноразовых халатов, 840 респираторов и другое. Об этом на заседании штаба доложила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

По информации минздрава, с 1 по 26 апреля в лаборатории Амурской инфекционной больницы на COVID-19 обследовано 2 911 человек, в том числе 2 012 - медработники.

В Амурской области развернута следующая госпитальная база: для госпитализации больных COVID-19, в том числе осложненной пневмонией, предусмотрено 5 инфекционных стационаров (госпитали) на 397 коек; 10 провизорных госпиталей на 234 койки.

Всего на лечении в медицинских организациях области находятся 126 пациентов с внебольничными пневмониями.

С момента работы «горячей линии» 112 по коронавирусу принято 19 121 звонков, в том числе 448 за последние сутки.