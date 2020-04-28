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28апреля
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сегодня, 14:54 5

Медиков, контактирующих с зараженными, могут поселить отдельно от семей

Медиков, контактирующих с зараженными, могут поселить отдельно от семей
Фото: kazlenta.kz

Медицинскому персоналу, который контактирует с больными коронавирусом, планируется обеспечить изолированное проживание, чтобы они не создавали угрозы заболевания членам своей семьи.

Соответствующую нормативную базу готовит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Это сократит возможность распространения инфекции, минимизирует контакты с другими людьми. Специалисты ежедневно работают в очаге заражения, и даже при соблюдении всех норм есть вероятность того, что инфекция может попасть в их семью.

Специально для врачей в гостинице Зея в Благовещенске подготовлены помещения, где они смогут жить отдельно от семей. Им там предоставят все удобства, в том числе и питание.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Snezhnaya

    Snezhnaya
    1 час назад

    Интересно, это будут только врачи? или весь мед и обслуживающий персонал (медсестры, санитары) А из обсерватора врачей куда?

  • EraDanTi

    EraDanTi
    40 минут назад



    Соответствующую нормативную базу готовит управление Роспотребнадзора...



    Первая заболевшая выявлена больше месяца назад, а РПН только сейчас готовит "нормативную базу"?... :-/

    Актуально то как. Своевременно. Просто на опережение работают!

  • Отец

    Отец
    36 минут назад

    Амурский роспотребПозор , двумя словами

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    32 минуты назад

    Да ваще их из больницы не выпускайте.

    И почему только медики?

    Давайте это - всех работающих (в том числе и в офисах) на вахтовый метод. Пришел в начале месяца на работу - вот и не уходи до начала следующего. Спать в спальных мешках под столами. Мыться в санузле. Запасаемся сменной одеждой и вперёд с мая.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 минута назад

    YouKnowMyName

    Да ваще их из больницы не выпускайте.

    И почему только медики?

    Давайте это - всех работающих (в том числе и в офисах) на вахтовый метод. Пришел в начале месяца на работу - вот и не уходи до начала следующего. Спать в спальных мешках под столами. Мыться в санузле. Запасаемся сменной одеждой и вперёд с мая.



    самая высокая концентрация вирусов именно в больницах, где сосредоточены больные КОВИД. Там самая большая вероятность заразиться, именно медикам, работающим в этой атмосфере.

    все просто.

    остальное - домыслы. Глупые. Можете спать на работе под столами, это ваше дело. Но это совсем не обязательно. Как говорится, на любителя.

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