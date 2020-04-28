Медиков, контактирующих с зараженными, могут поселить отдельно от семей

Медицинскому персоналу, который контактирует с больными коронавирусом, планируется обеспечить изолированное проживание, чтобы они не создавали угрозы заболевания членам своей семьи.

Соответствующую нормативную базу готовит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Это сократит возможность распространения инфекции, минимизирует контакты с другими людьми. Специалисты ежедневно работают в очаге заражения, и даже при соблюдении всех норм есть вероятность того, что инфекция может попасть в их семью.

Специально для врачей в гостинице Зея в Благовещенске подготовлены помещения, где они смогут жить отдельно от семей. Им там предоставят все удобства, в том числе и питание.