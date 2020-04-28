Амурские депутаты приняли закон о выплатах многодетным семьям взамен земли (видео)

В Законодательном Собрании Амурской области подведены итоги заочного голосования, проходившего с 24 по 27 апреля. На рассмотрение парламентариям было представлено 65 вопросов, в том числе 14 подготовленных к принятию во втором чтении. Абсолютным большинством депутаты установили дополнительные меры поддержки детей-сирот и многодетных семей.

Закон Амурской области «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков» вводит новую меру социальной поддержки: единовременную денежную выплату. В документе прописано, что она должна быть целевой и предоставляться для улучшения жилищных условий или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Ко второму чтению депутаты отказались от прописанных в проекте закона, принятом в первом чтении, ограничений по количеству получателей и предоставили муниципалитетам право самостоятельно определять порядок очередности предоставления выплат, а также устанавливать их размер.

«Важно понимать, что предоставление единовременных денежных выплат взамен бесплатных земельных участков не гарантирует областной бюджет. Закон говорит, что альтернативные меры поддержки будут осуществляться за счет местных бюджетов. Поэтому в первую очередь эта норма начнет реализовываться в тех муниципалитетах, где власть в этом заинтересована: где большая очередь, а свободных земель нет. Тем не менее, в этом месяце при перераспределении бюджетных средств мы закладываем дополнительно почти 10 миллионов рублей на реализацию подпрограммы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан и предполагаем, что эти деньги пойдут в том числе на субсидии муниципальным образованиям для финансового обеспечения этих выплат», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Вячеслав Логинов.

Изменения закона вступят в силу спустя 10 дней после его официального опубликования. После этого администрациям муниципальных образований, согласных применять альтернативные меры поддержки, необходимо будет принять свои нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия получения амурчанами выплат.

Также сократить очередь, но уже в другой льготной категории, призваны изменения закона о детях-сиротах. Они закрепляют понятие «социальная выплата на приобретение жилья», получить которую можно при соблюдении ряда условий, а именно:



- заявитель старше 25 лет;



- у него отсутствует неснятая или непогашенная судимость и (или) факты уголовного преследования (уголовное преследование, прекращенное по реабилитирующим основаниям, не в счет);



- заявитель не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических психических расстройств;



- не менее 12 последних месяцев заявитель работает и получает доход (не распространяется на женщин, имеющих двух и более детей, возрастом до трех лет).

«Мы считаем данные ограничения необходимыми, потому что на социальные жилищные выплаты пойдут областные деньги. И конечно же мы хотим, чтобы они были использованы по назначению, чтобы купленная квартира не была вскоре перепродана, чтобы бывший ребенок-сирота жил в ней, растил своих детей. Мы предполагаем, и в законе это тоже указано, что получатель выплаты при приобретении жилья будет использовать также собственные средства: маткапитал, кредит и так далее», - рассказал председатель профильного комитета Андрей Рудь.

Согласно тексту документа размер социальной выплаты планируется рассчитывать исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной в муниципалитете средней рыночной стоимости квадратного метра. В среднем сумма составит 1,9 миллиона рублей. В областном бюджете уже предусмотрено 94 миллиона рублей на первые 50 жилищных сертификатов. После вступления закона в силу (а это также произойдет через 10 дней после его официального опубликования, ориентировочно в первой декаде мая, правительство области утвердит порядок предоставления выплаты, сроки ее предоставления и требования к приобретаемым жилым помещениям.