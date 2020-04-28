Правительство уверено, что россиянам хорошо на самоизоляции: обзор прессы

На российские прилавки возвращают «чекушки» с алкоголем; в Ленинградской области на сутки закроются все магазины; в Волгограде подорвали машину почти 70-летнего пенсионера. На передовицах российских газет вахту нес ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

По сообщению «Российской газеты» можно подумать, что возвращаются 90-е: в Волгограде подорвали машину, в которую садился мужчина. Совсем как в гангстерских боевиках. Что за устройство сработало, кто его установил – сейчас разбирается полиция. Известно только, что покушались на почти 70-летнего пенсионера, скромного мужчину. Чем он мог так сильно досадить своим недругам, что они пошли на его устранение – не пишут. Возможно он подпольный делец-миллионер; возможно, кого-то обесчестил. Но, скорее всего, сделал кому-то замечание за хождение без маски.

Очень интересно

Что еще… Еще буквально несколько дней назад говорилось о запрете розлива спиртных напитков в тару объемом 250 и 375 миллилитров. Не буду напоминать звучавших аргументов, основной из них был такой: не фиг народ спаивать.

Сегодня газета пишет, что под давлением производителей привычная тара вернулась на свои места на полках. Именно эти объемы являются одними из самых почитаемых у российских потребителей. Именно такую предпочитают изучать почти 30 % читателей.

Заголовок обращает на себя внимание: «Чекушку поставили на место». А то всё коронавирус, коронавирус.

Напишут же такое

Вопреки официальной статистике россияне чувствуют себя совсем не плохо даже на самоизоляции, показал опрос Финансового университета при правительстве РФ.

Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81 %, показали опросы. Это даже больше, чем в январе-феврале 2020 года, когда опасность коронавируса для России еще не была очевидной.

Не могу не обратить ваше внимание на противоречие, заложенное в заметке главной газеты страны. С одной стороны указано, что согласно официальной статистике россияне чувствуют себя плохо. А вот правительственное подразделение считает, что хорошо. Но, в прочем, что тут удивительного?!

Вам статья

Далее «Известия», и здесь уже плотно о пандемии, как ни стараюсь я эту тему обойти. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что на сутки, с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая закроются абсолютно все магазины. Такое решение принято для того, чтобы провести дезинфекцию и избежать вспышки коронавируса в день, когда из Санкт-Петербурга в область хлынет настоящий поток дачников. Где эти дачники будут затариваться пирожками, заготовками для шашлыков, а главное, алкоголем – не говорится.

При этом многих интересует, поспособствует ли эта акция уничтожению тараканов.

На посошок

В дайджесте «Удивительный мир» рассказывается, как в Кении несколько молодых парней собрались порыбачить, но понимали, что на первом же пропускном пункте получат отлуп. Не мудрствуя лукаво, они купили приличный гроб и установили его на своем автомобиле. А на каждом контрольном пункте объясняли, что едут хоронить товарища, скончавшегося от коронавируса.

И так добрались они до полноводного рыбного озера, и уже начали готовиться к рыбалке, да жители близлежащей деревушки собрались оплакать того, кто в гробу. Кенийцев же хлебом не корми, дай поплакать на поминках. Ну и все, обман вскрылся. Пацанам конкретная тюрьма светит. Захотели, видите ли, рыбку съесть.