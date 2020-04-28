Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощения в стихах

Звезда опубликовала в личном блоге трогательные стихи с признанием возлюбленному в любви, где попросила у бывшего супруга прощения и считает, что подвела его.

Подписчики высоко оценили творчество Агаты: «До слез, ребят... Ну почему все так», «Очень сильно, Агата», «Агата, душенька ты моя раненная. Все будет хорошо, Павел того не стоит», «Очень трогательно, после такого вы просто должны помириться», «Мурашки... Безумно жаль, что вот так все... А не до гроба, а не навсегда».