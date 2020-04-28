Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощения в стихах
В начале 2020 года стало известно о том, что Павел Прилучный разводится со своей женой Агатой Муцениеце. Позже звезда обвинила актера в насилии, но 28 апреля актриса опубликовала стихотворение-прощение к мужу.
Звезда опубликовала в личном блоге трогательные стихи с признанием возлюбленному в любви, где попросила у бывшего супруга прощения и считает, что подвела его.
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Письмо пишу Тебе.. Моему - мужу Бывшему ... Родному - но Не моему .. Честнейшее послание Букв - признание.. Никогда - оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата ... Почему? Да потому ... Ты - Паша Я - Агата! Границ души Друг друга Мы - нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь - каюсь.. Нам - признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь - каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я - не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё - растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила - все! Но все - не важно... Когда стоит - она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная... С косой.. Быстрее... Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему - тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему... Прости меня.. Я - подвела Прости меня ... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь - живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру - береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....
Подписчики высоко оценили творчество Агаты: «До слез, ребят... Ну почему все так», «Очень сильно, Агата», «Агата, душенька ты моя раненная. Все будет хорошо, Павел того не стоит», «Очень трогательно, после такого вы просто должны помириться», «Мурашки... Безумно жаль, что вот так все... А не до гроба, а не навсегда».
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