Магазины Приамурья обяжут торговать только фасованной продукцией

По требованию Роспотребнадзора все торговые сети и магазины области должны осуществлять продажу только фасованной продукции. Эта мера необходима для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, всем главам дано поручение не допускать торговлю в неустановленных местах.

Напомним, в области идет строгий контроль за соблюдением санитарных требований на предприятиях, которые имеют возможность работать в текущем режиме.

Главные условия для работы предприятий – соблюдение дистанции между сотрудниками и посетителями, нахождение в помещениях только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, регулярная влажная уборка, наличие дезинфицирующих средств, а также ежедневная проверка температуры у сотрудников. Кроме того, должен быть обеспечен неснижаемый запас масок для посетителей.

Специалисты отмечают, что сейчас подавляющее большинство предприятий и торговых павильонов ответственно подошли к выполнению требований, предъявляемых к ним в текущих условиях.

За несоблюдение действующих норм специалисты вправе составлять административный протокол, и внимание к таким предпринимателям в дальнейшем будет особое. Специалисты напоминают, что за подобные нарушения предусмотрены большие штрафы. Для индивидуальных предпринимателей они составят от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц 100-300 тыс. рублей.