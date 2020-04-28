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28апреля
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сегодня, 14:30 3

Магазины Приамурья обяжут торговать только фасованной продукцией

Магазины Приамурья обяжут торговать только фасованной продукцией
Фото: Альфа ТВ

По требованию Роспотребнадзора все торговые сети и магазины области должны осуществлять продажу только фасованной продукции. Эта мера необходима для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, всем главам дано поручение не допускать торговлю в неустановленных местах.

Напомним, в области идет строгий контроль за соблюдением санитарных требований на предприятиях, которые имеют возможность работать в текущем режиме.

Главные условия для работы предприятий – соблюдение дистанции между сотрудниками и посетителями, нахождение в помещениях только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, регулярная влажная уборка, наличие дезинфицирующих средств, а также ежедневная проверка температуры у сотрудников. Кроме того, должен быть обеспечен неснижаемый запас масок для посетителей.

Специалисты отмечают, что сейчас подавляющее большинство предприятий и торговых павильонов ответственно подошли к выполнению требований, предъявляемых к ним в текущих условиях.

За несоблюдение действующих норм специалисты вправе составлять административный протокол, и внимание к таким предпринимателям в дальнейшем будет особое. Специалисты напоминают, что за подобные нарушения предусмотрены большие штрафы. Для индивидуальных предпринимателей они составят от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц 100-300 тыс. рублей.

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#коронавирус #торговля

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Комментарии
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  • Geryy

    Geryy
    28 минут назад

    А кто и где и с какой инфекцией будет фасовать эту продукцию - это не важно.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    16 минут назад

    Задолбали уже с этой предварительной фасовкой.

    Как правило это означает: из 10 штук - 1 неформат (кривое, косое, гнилое и т.д.).

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    13 минут назад

    Маразм крепчает...потом скажут минимальная фасовка 2 кг..потом пиво ящиками,что сейчас фасуют-только фрукты и салаты в кулинарии...сейчас весь хлам пойдёт в пакеты и контейнеры...а как таджики на рынке..как свежие мясо?

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