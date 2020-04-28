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28апреля
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сегодня, 14:29 0

Отопительный сезон в Приамурье рекомендовали продлить

Отопительный сезон в Приамурье рекомендовали продлить
Фото: pixabay.com

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова рекомендовала главам муниципальных образований области не торопиться с завершением отопительного сезона. Отключение тепла предложили отодвинуть на более поздние сроки.

Заявление было сделано в рамках мер по противодействию распространения коронавируса. Информация о решении поступила от областного оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

«Как показывает опыт, когда завершается отопительный сезон, в помещениях становится холодно и люди чаще простывают, – говорится в обращении. – Чтобы избежать нарастания заболевания респираторными инфекциями и дополнительной нагрузки на врачей, рекомендуем главам муниципальных образований не торопиться с отключением тепла».

Ранее сообщалось, что завершение отопительного сезона в разных районах Амурской области начнется с 1 мая. Отопительный сезон в Благовещенске планировалось завершить 6 мая.

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#ЖКХ #коронавирус

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Названа дата завершения отопительного сезона в Благовещенске
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