Отопительный сезон в Приамурье рекомендовали продлить

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова рекомендовала главам муниципальных образований области не торопиться с завершением отопительного сезона. Отключение тепла предложили отодвинуть на более поздние сроки.

Заявление было сделано в рамках мер по противодействию распространения коронавируса. Информация о решении поступила от областного оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

«Как показывает опыт, когда завершается отопительный сезон, в помещениях становится холодно и люди чаще простывают, – говорится в обращении. – Чтобы избежать нарастания заболевания респираторными инфекциями и дополнительной нагрузки на врачей, рекомендуем главам муниципальных образований не торопиться с отключением тепла».

Ранее сообщалось, что завершение отопительного сезона в разных районах Амурской области начнется с 1 мая. Отопительный сезон в Благовещенске планировалось завершить 6 мая.