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28апреля
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сегодня, 14:15 6

В Приамурье в отношении сбежавшего из больницы больного коронавирусом возбудили уголовное дело

В Приамурье в отношении сбежавшего из больницы больного коронавирусом возбудили уголовное дело
Фото: РИА Новости

В отношении амурчанина, проходившего лечение от COVID-19 и самовольно покинувшего Амурскую инфекционную больницу, возбуждено уголовное дело. Пациент сбежал из медучреждения 26 апреля, в девятом часу утра он вылез через окно.

Сотрудники полиции в течение получаса установили местонахождение пациента. Мужчину полицейские совместно с медицинскими работниками вернули в больницу.

В отношении него следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Санкция данной статьи предусматривает наказание в том числе в виде штрафа в размере до семисот тысяч рублей, лишения свободы на срок до двух лет, сообщает амурское управление МВД.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Явно с головой не дружит,на что надеялся,чем думал?Ну думаю,кому то, надо было это сделать,чтоб другим, не повадно было.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Наверно алкоголик, трубы горят....терпения нет....

  • hghhgh

    hghhgh
    1 час назад

    нормальное наказание за дебильные поступки

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Хорошее наказание, но только вот дадут ли его реально

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    56 минут назад

    Надо дать реальный срок и максимальный штраф, что бы другим неповадно было!

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Сознательный Гражданин

    Надо дать реальный срок и максимальный штраф, что бы другим неповадно было!



    Недолеченного отправить на съёмки в Дом-2

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