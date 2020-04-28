В Приамурье в отношении сбежавшего из больницы больного коронавирусом возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции в течение получаса установили местонахождение пациента. Мужчину полицейские совместно с медицинскими работниками вернули в больницу.

В отношении него следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Санкция данной статьи предусматривает наказание в том числе в виде штрафа в размере до семисот тысяч рублей, лишения свободы на срок до двух лет, сообщает амурское управление МВД.