В Приамурье в отношении сбежавшего из больницы больного коронавирусом возбудили уголовное дело
В отношении амурчанина, проходившего лечение от COVID-19 и самовольно покинувшего Амурскую инфекционную больницу, возбуждено уголовное дело. Пациент сбежал из медучреждения 26 апреля, в девятом часу утра он вылез через окно.
Сотрудники полиции в течение получаса установили местонахождение пациента. Мужчину полицейские совместно с медицинскими работниками вернули в больницу.
В отношении него следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Санкция данной статьи предусматривает наказание в том числе в виде штрафа в размере до семисот тысяч рублей, лишения свободы на срок до двух лет, сообщает амурское управление МВД.
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