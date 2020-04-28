Количество заболевших коронавирусом в Амурской области открыло пятый десяток

28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41-й случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще одного больного выявили в Белогорске.

На данный момент в амурской области пять пациентов выписаны, 36 продолжают лечение, из них 3 готовятся к выписке с выздоровлением.

Заболевшие – жители Благовещенска (21 человек), Белогорска (7 человек), Тынды (6 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), по одному человеку заболело в Свободном и Завитинском районе.

22 % зараженных – бессимптомные носители, 42 % болеют в легкой форме, 36 % случаев сопровождаются внебольничной пневмонией. Никто из заболевших не нуждается в подключении к ИВЛ.

«Май будет напряженным, мы перешли в третью фазу эпидпроцесса – пояснила руководитель управления Роспотрбнадзора по Амурской области Ольга Курганова. Вирус распространяется. Но ситуация контролируемая. Среди регионов России мы находимся на 79 месте, индекс заболеваемости у нас равен 5 на 100 тысяч населения. Темпы прироста – 11 %».

При этом заболеваемость респираторными инфекциями у нас на низком уровне, количество заболеваний внебольничной пневмонией не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.

«Ситуация сейчас в области сложная, но контролируемая – подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Нам предстоит максимально ответственно отработать в майские праздники. По прогнозам синоптиков нас ожидает хорошая и теплая погода, соответственно все люди захотят выйти на улицу. Но, подчеркиваю, самоизоляция обязательна. Всем главам необходимо еще раз донести до населения всю серьезность ситуации. Если мы сможем удержать ситуацию под контролем в первые две недели мая, то у нас есть все шансы пройти пик наиболее плавно».