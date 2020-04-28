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28апреля
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сегодня, 14:14 10

Количество заболевших коронавирусом в Амурской области открыло пятый десяток

Количество заболевших коронавирусом в Амурской области открыло пятый десяток
Фото: pixabay.com

28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41-й случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще одного больного выявили в Белогорске.

На данный момент в амурской области пять пациентов выписаны, 36 продолжают лечение, из них 3 готовятся к выписке с выздоровлением.

Заболевшие – жители Благовещенска (21 человек), Белогорска (7 человек), Тынды (6 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), по одному человеку заболело в Свободном и Завитинском районе.

22 % зараженных – бессимптомные носители, 42 % болеют в легкой форме, 36 % случаев сопровождаются внебольничной пневмонией. Никто из заболевших не нуждается в подключении к ИВЛ.

«Май будет напряженным, мы перешли в третью фазу эпидпроцесса – пояснила руководитель управления Роспотрбнадзора по Амурской области Ольга Курганова. Вирус распространяется. Но ситуация контролируемая. Среди регионов России мы находимся на 79 месте, индекс заболеваемости у нас равен 5 на 100 тысяч населения. Темпы прироста – 11 %».

При этом заболеваемость респираторными инфекциями у нас на низком уровне, количество заболеваний внебольничной пневмонией не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.

«Ситуация сейчас в области сложная, но контролируемая – подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Нам предстоит максимально ответственно отработать в майские праздники. По прогнозам синоптиков нас ожидает хорошая и теплая погода, соответственно все люди захотят выйти на улицу. Но, подчеркиваю, самоизоляция обязательна. Всем главам необходимо еще раз донести до населения всю серьезность ситуации. Если мы сможем удержать ситуацию под контролем в первые две недели мая, то у нас есть все шансы пройти пик наиболее плавно».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Что-то гневные комментарии уже не пишут

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    1 час назад

    На сайте обновление не происходит. Редакторы, не спать!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    написано так, как будто на сегодня +41 больной



    28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    nerro

    написано так, как будто на сегодня +41 больной



    28 апреля в Приамурье зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.





    Итого 81!

  • inoy

    inoy
    55 минут назад

    пишите правильно 36 больных, зачем хайповать??? разменяли пятый десяток, тех 5 человек забудьте!!! как и они об этом

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    50 минут назад

    inoy

    пишите правильно 36 больных, зачем хайповать??? разменяли пятый десяток, тех 5 человек забудьте!!! как и они об этом



    Взгляните на карту распространения ковид 19. Учет (статистика) ведется ВСЕХ лабораторно выявленных с 1-го человека.

  • фейеричный

    фейеричный
    47 минут назад

    а1972 19 минут назад

    Что-то гневные комментарии уже не пишут

    сил нет

  • inoy

    inoy
    36 минут назад

    считать всех не правильно, только пугать получается, народ может увидеть цифру 41 и всё!! бабушка готова)) надо подать правильно: больных 36, 5 выздоровело, всего с начала было инфицировано 41, как то так.....

  • OT

    OT
    10 минут назад

    Надо писать " зарегистрирован зараженный. Очаг локализован" А когда зарегистрированых обьявляют числом и ни слова об очаге заражения-это и стимулирует недоверие у одних, опасение и испуг у других. Хорошо еще до паники не довели ещн. Все понимают, что очаг где угодно может оказаться, а не знают. Какой обьект обходить стороной?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    8 минут назад

    Пожелаем скорейшего выздоровления

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