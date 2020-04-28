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28апреля
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сегодня, 13:39 8

Амурский минтранс отказался от «пум» для переправки пассажиров междугородних рейсов через Зею

Амурский минтранс отказался от «пум» для переправки пассажиров междугородних рейсов через Зею

В Благовещенске пересмотрели вариант доставки пассажиров междугородних автобусов на другую сторону реки Зея на время ремонта автомобильного моста. 27 апреля амурский минтранс предложил использовать суда на воздушной подушке. Но 28 апреля от такой логистики решили отказаться.

«Сейчас шесть маршрутов, имеющих транспорт до 3,5 тонн, будут проходить по мосту. Семь других маршрутов будут выполнять рейсы по стыковочной схеме, то есть по мосту людей повезут на автотранспорте до 3,5 тонн, а от моста - на рейсовых автобусах. И часть автобусных перевозок пойдет через свободненское направление», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Сегодня в расписании автовокзала Благовещенска - 30 автобусных маршрутов, чей путь пролегает по мосту через Зею.

По шести маршрутам - в Тамбовский район, Белогорск, Новокиевский Увал - рейсы будут выполняться автобусами до 3,5 тонн. По семи маршрутам - в Белогорск, Константиновский район, Серышевский район, Райчихинск, Архаринский район и в Бурейский район - по стыковочной схеме: по мосту перевозка пассажиров будет осуществлена с массой транспортного средства до 3,5 тонн, от моста - на рейсовом транспорте с большей посадкой. Два маршрута - в города Зею и Шимановск пойдут через Свободный.

В настоящее время прорабатывается возможность организации стыковочного движения по 7 маршрутам в Ромненский, Октябрьский, Ивановский, Михайловский районы.

Остальные маршруты отправятся по свободненской трассе.

Специалистами Минтранса и Амурупрадора совместно с представителями регионального УГИБДД определяются места стоянки автобусов и посадки пассажиров, обустройство требованиям безопасности и дорожными знаками.

Министр отметил, что движение общественного транспорта по временной схеме будет осуществляться до окончания ремонта пострадавшей балки и плиты перекрытия на мосту через реку Зея.

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» заявил, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этому году и завершить в 2022-2023 году.

26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. В понедельник, 27 апреля, с 10:00 введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    то 15 дней,- то середина июня,-а это 49 дней,-может мэр что-нибудь горожанам расскажет?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Кузьмич93

    то 15 дней,- то середина июня,-а это 49 дней,-может мэр что-нибудь горожанам расскажет?



    они сами ещё ничего не знают наверное.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Вскрытие покажет, а то как обычно одно потянет другое, может придётся половину моста или весь пролёт перебирать по новой.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Если просела плита, значит рушится балка. Судя по видео плита просела в районе деформационного шва, а это уже место сопряжения соседних балок.

    И что-то мне подсказывает, что балка может съехать с опоры, а это катастрофа.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    По пассажирам я вообще проблему не вижу. Вышли из автобуса, перешли гуськом на другую сторону реки. Сели в автобус и поехали дальше.

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    1 час назад

    Согласен с тов. Туман! Что-то там не ладно... 15-20 дней. Середина июня. Конец лета.. Новый год!

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Все запущено. Никакого технологического контроля и ремонта. А современные болшегрузы и интенсивная эксплуатация сделали свое дело. Денег много надо да и не рассчитан мост на современную нагрузку.

  • SSk

    SSk
    53 минуты назад

    по хорошему надо привлекать военных устанавливать понтонный мост и организовывать движение по понтонному мосту, а мост закрывать на полный кап ремонт! но увы если закрыть сразу мост не получиться распелить бабосы))) ведь так проще сначала списать на ремонт и на следующий год списать)))

    не сегодня завтра обрушится на*ер этот мост и что потом?

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