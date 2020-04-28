Амурский минтранс отказался от «пум» для переправки пассажиров междугородних рейсов через Зею

«Сейчас шесть маршрутов, имеющих транспорт до 3,5 тонн, будут проходить по мосту. Семь других маршрутов будут выполнять рейсы по стыковочной схеме, то есть по мосту людей повезут на автотранспорте до 3,5 тонн, а от моста - на рейсовых автобусах. И часть автобусных перевозок пойдет через свободненское направление», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Сегодня в расписании автовокзала Благовещенска - 30 автобусных маршрутов, чей путь пролегает по мосту через Зею.

По шести маршрутам - в Тамбовский район, Белогорск, Новокиевский Увал - рейсы будут выполняться автобусами до 3,5 тонн. По семи маршрутам - в Белогорск, Константиновский район, Серышевский район, Райчихинск, Архаринский район и в Бурейский район - по стыковочной схеме: по мосту перевозка пассажиров будет осуществлена с массой транспортного средства до 3,5 тонн, от моста - на рейсовом транспорте с большей посадкой. Два маршрута - в города Зею и Шимановск пойдут через Свободный.

В настоящее время прорабатывается возможность организации стыковочного движения по 7 маршрутам в Ромненский, Октябрьский, Ивановский, Михайловский районы.

Остальные маршруты отправятся по свободненской трассе.

Специалистами Минтранса и Амурупрадора совместно с представителями регионального УГИБДД определяются места стоянки автобусов и посадки пассажиров, обустройство требованиям безопасности и дорожными знаками.

Министр отметил, что движение общественного транспорта по временной схеме будет осуществляться до окончания ремонта пострадавшей балки и плиты перекрытия на мосту через реку Зея.

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» заявил, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этому году и завершить в 2022-2023 году.

26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. В понедельник, 27 апреля, с 10:00 введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.