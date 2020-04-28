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28апреля
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сегодня, 13:15 6

Из-за ситуации на зейском мосту сбор сырого молока у производителей идет по новым маршрутам

Из-за ситуации на зейском мосту сбор сырого молока у производителей идет по новым маршрутам
Фото: РИА Новости

Молокоперерабатывающие предприятия Благовещенска организовали новые маршруты для сбора сырья у производителей. Из-за ограничения движения по мосту через реку Зея 27 апреля поступление сырого молока снизилось на 35 %.

В течение 27 апреля предприятия провели организационную работу по выстраиванию новых маршрутов доставки молока через Свободненскую трассу. Для этого были привлечены дополнительные единицы автотранспорта и водители.

Уже сегодня, 28 апреля, переработчики вышли на все маршруты сбора молока, сырье соберут у всех производителей, с которыми работали ранее. Работа по сбору молока и его доставке будет осуществляться в круглосуточном режиме, сообщает областное правительство.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    теперь молоко подорожает-Имамеев вернёт нам потери?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Конечно подорожает и цена потом назад уже не вернётся

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Надо пересматривать потребительскую корзину,ведь в период пандемии,многие продукты подорожали,в том числе и маски. Заксобрание на удалёнке,решите этот вопрос,промониторьте.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    молокопровод пора строить.......

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Молоко уже трижды дорожало в этом году, +12% уже есть. Какая там у наибулиных официальная инфляция? 3,9%?

  • Людмила Сузун

    Людмила Сузун
    1 час назад

    Подорожало молоко - полбеды. Понятно, что и оборудование в лизинге, и упаковка импортная - подскочивший евро на все повлиял.

    С мостом ситуация иная. Если раньше дорога от коровы до переработки занимала 2-3 часа, то теперь 6-7. Это значит, что молоко попадет на молокозаводы с повышенной кислотнойстью, то есть, переработать его можно будет только на творог и кефир.

    Самые крупные производители молока: "АНК", "Луч" и "Партизан" находятся за Зеей. Большинство мелких молокопроизводителей - там же. Вчера у частников молоко вообще не собирали. При этом оба наших молокозавода остро нуждаются в сыром мололке. Его еще до закрытия моста катастрофически не хватало.

    Предложение везти молоко через Свободный, мог высказать конченный идиот. Уж, простите за резкость

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