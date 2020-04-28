Из-за ситуации на зейском мосту сбор сырого молока у производителей идет по новым маршрутам

Молокоперерабатывающие предприятия Благовещенска организовали новые маршруты для сбора сырья у производителей. Из-за ограничения движения по мосту через реку Зея 27 апреля поступление сырого молока снизилось на 35 %.

В течение 27 апреля предприятия провели организационную работу по выстраиванию новых маршрутов доставки молока через Свободненскую трассу. Для этого были привлечены дополнительные единицы автотранспорта и водители.

Уже сегодня, 28 апреля, переработчики вышли на все маршруты сбора молока, сырье соберут у всех производителей, с которыми работали ранее. Работа по сбору молока и его доставке будет осуществляться в круглосуточном режиме, сообщает областное правительство.