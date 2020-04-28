Амурчанам предлагают записать оригинальное видеообращение для ветеранов

Организационный комитет по подготовке и проведению на территории Амурской области мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приглашает амурчан принять участие в федеральной акции «Мы всё равно скажем спасибо». Желающие могут записать оригинальное видеообращение со словами благодарности в адрес ветеранов.

Содержание видеообращения может быть любым – проза, стихотворная форма и так далее. Слова благодарности можно выразить конкретному ветерану – родственнику, соседу, или всем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Рекомендуемый хронометраж – 1 минута.

Самые яркие и душевные поздравления будут размещены в средствах массовой информации и социальных сетях основных партнёров акции. Принять участие можно в том числе и коллективно.

Видеообращения необходимо направлять на адрес электронной почты spasibo28@bk.ru до 6 мая 2020 года. Также авторы могут самостоятельно размещать обращения в социальных сетях с обязательным указанием хештегов: #спасибоветерану28, #мывсёравноскажемспасибо.