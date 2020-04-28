Сев ранних зерновых в Приамурье превышает прошлогодние показатели, несмотря на погоду

Аграрии Приамурья засеяли ранними зерновыми культурами более 150 тысяч гектаров полей. Большую часть из них отдали под пшеницу. Несмотря на то, что выпавший недавно снег приостановил работы на неделю, показатели выше уровня прошлого года.

На 28 апреля ранние зерновые культуры в Приамурье размещены на площади 150 723 гектаров. Это выше уровня 2019 года в 1,6 раза. Из них пшеницу засеяли на 96 907 гектарах, ячмень – на 43 471 гектарах, овес – на 10 140 гектарах, тритикале – на 205 гектарах.

Благовещенский, Тамбовский, Серышевский, Ивановский и Константиновский районы одновременно ведут сев кормовых культур на площади 6 927 гектаров. План сева кормовых культур по области выполнен на 27 %, в 2019 году этот показатель составлял всего 6 % от плана.

Пока три северных района (Шимановский, Магдагачинский, Зейский районы) не приступили к полевым работам.

Выпавший снег приостановил сев ранних зерновых на неделю. После схода снежного покрова и подсыхания почвы в ряде районов возобновляются сельскохозяйственные работы. Агротехнические сроки позволяют сеять пшеницу до 5 мая (осталось разместить около 41 тысячи гектаров), овса – до 15 мая (осталось разместить 24 тысячи гектара), план сева ячменя выполнили на 102 %. Также одновременно ведутся работы по подготовке земли под овощные культуры (морковь), кукурузу на зерно и сою.

В этом году согласно прогнозу вся посевная площадь составит 1 201 тысяч гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров, в том числе: зерновые культуры планируется разместить на площади 253 тысячи гектара, что выше, чем в 2019 году на 21 тысячу гектаров. Посевы сои разместятся на площади 862 тысячи гектаров. Картофель займёт 14 тысяч гектаров, овоще-бахчевые – 3 тысячи гектаров, кормовые культуры – 70 тысяч гектаров, сообщает областное правительство.