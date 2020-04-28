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28апреля
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В Благовещенске в связи с ремонтом сетей ограничили движение по улице Калинина

В Благовещенске в связи с ремонтом сетей ограничили движение по улице Калинина
Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья со вторника, 28 апреля, ограничено движение по улице Калинина от Пролетарской до Октябрьской. Это связано с ремонтом инженерных сетей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К работам приступили сразу 2 подрядные организации: «Дорожностроительная компания «Амурстрой»» приступила к ремонту сетей теплоснабжения, АО «Асфальт» – к демонтажным работам.

Во время проведения ремонтных работ сквозное движение транспорта по улице Калинина осуществляться не будет. Горожане смогут подъехать к своим домам или местам работы по ½ проезжей части с учетом ограничения скоростного режима до 40 километров в час.

На время ремонта улицы Калинина, общественный транспорт будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на улице Богдана Хмельницкого. В связи с этим администрация города Благовещенска просит горожан быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты движения.

Как сообщало Амур.инфо, улицу Калинина отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Маршруты общественного городского транспорта перенесены с улицы Калинина на улицу Богдана Хмельницкого, там будет оборудовано 10 временных остановочных пунктов. Временно изменится схема движения 13 автобусных маршрутов.

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#городская власть #мэрия #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Geryy

    Geryy
    21 минута назад

    Виадук на загородной не открыли уже Калинина взялись перекрывать. + Еще движение по мосту ограничили. Такими темпами от транспортного потока избавляются или что? На велосипеде будем ездить.

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    13 минут назад

    Сейчас асфальт на Б. Хмельницкого и Шевченко быстренько уничтожат остатки. Одно лечим другое калечим

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